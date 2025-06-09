Корупція у виші: що робити, якщо вимагають гроші за оцінку

Сесія — гаряча пора для студентів, коли перевіряються знання та нерви.

На жаль, іноді цей процес супроводжується неприпустимими пропозиціями: викладачі можуть натякати або прямо вимагати хабар за оцінку.

Це є корупцією і серйозним порушенням закону.

Як діяти у таких ситуаціях, куди звертатися та яка відповідальність за це передбачена — роз’яснили у Безоплатній правничій допомозі.

Що вважається хабарем і які наслідки?

Важливо розуміти, що хабар — це не лише готівка.

До неправомірної вигоди належать:

Подарунки: коштовності, техніка, цінні предмети.

Майнові права: передача права власності чи дозволу на користування майном.

Безкоштовні послуги: прибирання, ремонт або інші види робіт.

Пам’ятай: відповідальність за корупцію несуть обидві сторони — і той, хто дає, і той, хто бере хабар.

За це передбачені суворі покарання:

Штраф: від 17 до 68 тисяч гривень.

Пробаційний нагляд: до трьох років.

Позбавлення волі: від двох до чотирьох років (у складних випадках — до 12 років).

до 12 років). Заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки (з можливістю конфіскації майна).

Приємна новина: своєчасне та добровільне повідомлення про факт вимагання хабаря звільняє тебе від кримінальної відповідальності.

Куди звертатися, якщо вимагають гроші?

Не мовчи, якщо зіткнувся з корупцією під час сесії.

Ти можеш звернутися до:

Студентського самоврядування або профспілки твого вишу.

Керівництва навчального закладу (деканат, ректорат).

Гарячої лінії Міністерства освіти і науки України (МОН).

Національної поліції.

Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Як повідомити на лінію довіри МОН?

Є кілька зручних способів:

Надіслати електронного листа: на адресу anticor@mon.gov.ua.

Зателефонувати: на номер 0 800 504 570.

Скористатися офіційним сайтом Міністерства освіти і науки.

У зверненні обов’язково вкажи своє прізвище, ім’я, по батькові та адресу проживання.

Детально опиши порушення, а також зазнач ПІБ, посаду та місце роботи особи, яка, ймовірно, вчинила корупційне правопорушення.

Як звернутися до правоохоронних органів?

Перед зверненням до поліції або НАЗК, бажано підготувати докази:

Аудіо- чи відеозаписи.

Свідчення очевидців (інших студентів, працівників вишу).

Потім напиши заяву до Національної поліції за місцем розташування твого навчального закладу.

Або ж звернися до НАЗК за телефоном (044) 200 06 91 чи надішли повідомлення на електронну пошту anticor_reports@nazk.gov.ua.

Пам’ятай, що твоя активна позиція у боротьбі з корупцією не лише захищає твої права, а й сприяє формуванню чесного та прозорого освітнього середовища.

