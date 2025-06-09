Корупція у виші: що робити, якщо вимагають гроші за оцінку

Сесія — гаряча пора для студентів, коли перевіряються знання та нерви.
На жаль, іноді цей процес супроводжується неприпустимими пропозиціями: викладачі можуть натякати або прямо вимагати хабар за оцінку.
Це є корупцією і серйозним порушенням закону.
Як діяти у таких ситуаціях, куди звертатися та яка відповідальність за це передбачена — роз’яснили у Безоплатній правничій допомозі.
Що вважається хабарем і які наслідки?
Важливо розуміти, що хабар — це не лише готівка.
До неправомірної вигоди належать:
- Подарунки: коштовності, техніка, цінні предмети.
- Майнові права: передача права власності чи дозволу на користування майном.
- Безкоштовні послуги: прибирання, ремонт або інші види робіт.
Пам’ятай: відповідальність за корупцію несуть обидві сторони — і той, хто дає, і той, хто бере хабар.
За це передбачені суворі покарання:
- Штраф: від 17 до 68 тисяч гривень.
- Пробаційний нагляд: до трьох років.
- Позбавлення волі: від двох до чотирьох років (у складних випадках — до 12 років).
- Заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки (з можливістю конфіскації майна).
Приємна новина: своєчасне та добровільне повідомлення про факт вимагання хабаря звільняє тебе від кримінальної відповідальності.
Куди звертатися, якщо вимагають гроші?
Не мовчи, якщо зіткнувся з корупцією під час сесії.
Ти можеш звернутися до:
- Студентського самоврядування або профспілки твого вишу.
- Керівництва навчального закладу (деканат, ректорат).
- Гарячої лінії Міністерства освіти і науки України (МОН).
- Національної поліції.
- Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Як повідомити на лінію довіри МОН?
Є кілька зручних способів:
- Надіслати електронного листа: на адресу anticor@mon.gov.ua.
- Зателефонувати: на номер 0 800 504 570.
- Скористатися офіційним сайтом Міністерства освіти і науки.
У зверненні обов’язково вкажи своє прізвище, ім’я, по батькові та адресу проживання.
Детально опиши порушення, а також зазнач ПІБ, посаду та місце роботи особи, яка, ймовірно, вчинила корупційне правопорушення.
Як звернутися до правоохоронних органів?
Перед зверненням до поліції або НАЗК, бажано підготувати докази:
- Аудіо- чи відеозаписи.
- Свідчення очевидців (інших студентів, працівників вишу).
Потім напиши заяву до Національної поліції за місцем розташування твого навчального закладу.
Або ж звернися до НАЗК за телефоном (044) 200 06 91 чи надішли повідомлення на електронну пошту anticor_reports@nazk.gov.ua.
Пам’ятай, що твоя активна позиція у боротьбі з корупцією не лише захищає твої права, а й сприяє формуванню чесного та прозорого освітнього середовища.
