Куди вступати у 2025 році? ТОП-10 університетів для майбутніх психологів

Психологія — це не лише цікава, а й життєво необхідна наука, яка допомагає зрозуміти людську природу, боротися зі стресом та знаходити баланс у непростих обставинах.

У світі, де кожна друга людина стикається із викликами ментального здоров’я, попит на кваліфікованих психологів стрімко зростає. Особливо це актуально для України, яка переживає випробування війною.

У 2024 році спеціальність Психологія побила рекорди популярності під час вступної кампанії, очоливши рейтинг найзатребуваніших напрямів.

Сьогодні ми хочемо допомогти майбутнім абітурієнтам обрати омріяний заклад для навчання у 2025 році. У матеріалі знайдеш рейтинг найкращих університетів України, де можна здобути якісну освіту в цій галузі.

ТОП-10 психологічних вишів України

Міжнародний рейтинг EduRank 2024 оцінює наукову діяльність вишів, їхні публікації та вплив у світі.

За даними Education.ua, до його списку увійшли університети, що пропонують програми із загальної та медичної психології.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національний університет Львівська політехніка Національний технічний університет України КПІ ім. Ігоря Сікорського Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика Львівський національний університет імені Івана Франка Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Що потрібно знати про вступ на спеціальність Психологія

Для вступу у 2025 році абітурієнтам доведеться скласти кілька обов’язкових предметів:

українську мову з літературою;

математику.

А також на вибір:

іноземну мову;

історію України;

біологію.

Навчання: від бакалаврату до практики

Освітній шлях майбутнього психолога зазвичай включає бакалаврат і магістратуру. Університетські програми охоплюють широке коло дисциплін:

психологія особистості;

соціальна психологія;

клінічна психологія;

психологія розвитку.

Особливу увагу приділяють практичним заняттям і стажуванню, які допомагають студентам здобути необхідні навички для роботи з клієнтами. Після завершення навчання випускники складають кваліфікаційні іспити, що підтверджують їхню готовність до роботи у сфері.

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