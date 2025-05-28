Куда поступать в 2025 году? ТОП-10 университетов для будущих психологов

Психология — это не только интересная, но и жизненно необходимая наука, которая помогает понять человеческую природу, бороться со стрессом и находить баланс в непростых обстоятельствах.

В мире, где каждый второй человек сталкивается с вызовами ментального здоровья, спрос на квалифицированных психологов стремительно растет. Особенно это актуально для Украины, которая переживает испытания войной.

В 2024 году специальность Психология побила рекорды популярности во время вступительной кампании, возглавив рейтинг самых востребованных направлений.

Сегодня мы хотим помочь будущим абитуриентам выбрать заветное учреждение для обучения в 2025 году. В материале найдешь рейтинг лучших университетов Украины, где можно получить качественное образование в этой области знаний.

ТОП-10 психологических вузов Украины

Международный рейтинг EduRank 2024 оценивает научную деятельность вузов, их публикации и влияние в мире.

По данным Education.ua, в его список вошли университеты, предлагающие программы по общей и медицинской психологии.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Национальный университет Львовская политехника Национальный технический университет Украины КПИ им. Игоря Сикорского Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика Львовский национальный университет имени Ивана Франко Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара Запорожский государственный медико-фармацевтический университет

Что нужно знать о поступлении на специальность Психология

Для поступления в 2025 году абитуриентам придется сдать несколько обязательных предметов:

украинский язык с литературой;

математику;

А также на выбор:

иностранный язык;

историю Украины;

биологию.

Обучение: от бакалавриата до практики

Образовательный путь будущего психолога обычно включает бакалавриат и магистратуру. Университетские программы охватывают широкий круг дисциплин:

психология личности;

социальная психология;

клиническая психология;

психология развития.

Особое внимание уделяется практическим занятиям и стажировке, которые помогают студентам приобрести необходимые навыки для работы с клиентами. После завершения обучения выпускники сдают квалификационные экзамены, подтверждающие их готовность к работе в сфере.

