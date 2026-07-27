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Впервые за 30 лет: имя украинца будет на почетной доске Академии обороны Британии

Марина Слизовская 27 июля 2026, 15:30 2 мин.
Офицер Сергей Маглеванный

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