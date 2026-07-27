Впервые за 30 лет: имя украинца будет на почетной доске Академии обороны Британии

Имя украинского представителя — подполковника Вооруженных Сил Украины Сергея Маглеваного — впервые за 30 лет внесут на почетную доску Академии обороны Великобритании.

Офицер Маглеваный стал лучшим иностранным слушателем военного курса Advanced Command and Staff Course, сообщают в Командовании ДШУ.

Имя украинца на почетной доске Академии обороны Британии: что известно о Сергее Маглеваном

Сергей Маглеваный начал служить в Десантно-штурмовых войсках еще в 2004 году.

После срочной службы остался по контракту в разведывательной роте, где являлся снайпером-разведчиком.

В 2015 году, после 11 лет в статусе солдата и сержанта, Сергей Маглеваный стал офицером и продолжил служить на командных и штабных должностях.

За плечами офицера — участие в боевых операциях, служба в Литовско-польско-украинской военной бригаде LITPOLUKRBRIG, а также много лет сотрудничества с партнерами по НАТО.

В частности, Сергей Маглеваный был участником миротворческой миссии KFOR в Косово.

Сейчас Сергей Маглеваный приобщается к развитию оборонных возможностей и внедрению инноваций и интеграции боевого опыта в систему подготовки войск.

В частности, после начала полномасштабного вторжения РФ Сергей Маглеваный в составе Командования Десантно-штурмовых войск отвечал за планирование и организацию подготовки украинских военнослужащих в Великобритании и Франции, а также возглавил международную группу по разработке учебных материалов для операции INTERFLEX.

В 2025-2026 годах Сергей Маглеваный стал слушателем одного из самых престижных курсов профессионального военного образования стран НАТО — Advanced Command and Staff Course.

Это программа военного образования НАТО, где готовят офицеров к службе в многонациональных штабах. Также там учат управлению совместными операциями и реализации реформ в сфере обороны.

Маглеваный получил Thales Prize в качестве лучшего иностранного слушателя курса, на котором учились 252 старших офицера и госслужащих из почти 50 стран.

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Офицер говорит, что воспринимает эту награду как признание всех украинских военнослужащих.

— Для меня большая честь, что теперь Украина навсегда будет представлена ​​среди лауреатов Академии обороны Великобритании, — добавил в комментарии Армия Inform Сергей Маглеваный.

Ранее мы рассказывали о военном образовании в Украине: как поступить и стать профессиональным защитником.

Фото: Командование ДШВ ВСУ

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