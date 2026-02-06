Экзамены для новобранцев и система Дельта: ВСУ поднимают планку обучения на полигонах

Январь 2026 года стал одним из самых изнурительных периодов для российских оккупационных войск. По официальным данным, общие потери противника (убитыми и тяжелоранеными) превысили отметку в 31,7 тысячи человек.

Важно, что эта цифра впервые за долгое время оказалась больше, чем способность рф пополнять свой личный состав. Однако в украинском командовании подчеркивают: этот результат — не случайность, а следствие высокой планки подготовки, которую сейчас активно внедряют в учебных центрах.

Об этом пишет Генштаб.

Обучение под прикрытием и аудит качества

В Вооруженных силах Украины продолжается масштабная трансформация системы подготовки. Основной фокус сейчас — не только на количестве новобранцев, а на качестве инструкторов и безопасности самих полигонов.

Руководство армии заслушало доклады начальников учебных центров по реализации программ адаптации бойцов, организации воздушного прикрытия мест тренировок и ускоренному строительству современных укрытий.

— Мы должны поднимать планку. Это касается всего: от профессионализма инструкторов до элементарных социально-бытовых условий на полигонах, — говорится в сообщении военного командования.

С прошлой осени в Украине действует регулярный аудит качества базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Теперь этот контроль становится еще жестче. В частности, для каждого воина, прибывающего из учебки в боевую бригаду, введен комплексный экзамен. Это позволяет командирам на местах сразу увидеть, где у бойца есть пробелы, и доучить его перед выходом на ноль.

Читать по теме Базовая военная подготовка в вузах: кто имеет право отказаться Религиозные убеждения не освобождают студентов от обязательной военной подготовки в вузах, позволяя отказаться от отдельных ее модулей.

Технологии на службе рекрутинга: Дельта и автоматизация

Украинское войско продолжает цифровизироваться даже в вопросах обучения. Сейчас тестируется система автоматического сбора отзывов от курсантов. Это позволяет в реальном времени отслеживать проблемы — от качества питания до методов преподавания конкретного инструктора.

Флагманом в этом направлении остаются Десантно-штурмовые войска (ДШВ). Именно десантники первыми начали внедрять систему обратной связи через инновационную платформу ИКС Дельта. Электронный формат предоставления отзывов делает процесс прозрачным и исключает возможность приукрашивания реальности в бумажных отчетах.

Боевые бригады делятся опытом: от беспилотников до штурмовых действий

Самым ценным элементом обновленной системы подготовки является привлечение инструкторов с реальным боевым опытом. Командиры лучших подразделений, таких как 3 штурмовая, 79 бригада ДШВ, 59 бригада беспилотных систем и штурмовой полк Скеля, активно интегрируют свой опыт в общую программу обучения.

Роль специалистов, которые только что вернулись с передовой и передают знания новичкам, сегодня является ключевой. Это позволяет новобранцам готовиться к реалиям современной войны — с массовым использованием дронов, сложными городскими боями и постоянной угрозой с неба.

Усиление контроля за состоянием учебных центров и внедрение новых стандартов БОВП преследует одну цель — сохранение жизней украинских защитников и дальнейшее истощение врага, который уже начал ощущать дефицит живой силы на поле боя.

Сейчас в Украине продолжается мобилизация. Ранее мы рассказывали, с какого возраста возможна мобилизация в Украине.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!