З якого віку мобілізація в Україні 2023 та чи можуть призвати чоловіків до 25 років

Цього року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні зміни до Закону Про військовий обов’язок і військову службу.

Законопроект має на меті зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27 до 25-річного віку. Поки що він направлений на підпис Президенту України. Тож, з якого віку мобілізація в Україні: з 25 чи 27 років — читай в матеріалі.

З якого віку мобілізація в Україні: пояснення експерта

За словами адвоката Геннадія Працевитого, до 27 років чоловіки в Україні вважаються призовниками, тож їх можуть призвати на строкову службу.

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При цьому, мобілізувати до війська та відправити на війну можуть чоловіків від 27 років і старших. Крім того, є виключення для тих, хто має військовий досвід, і вже був строковиком чи контрактником у ЗСУ.

Мінімальний призовний вік в Україні: чому можуть призвати у 25 років

25-річний вік призову пов’язаний з тим, що Верховною Радою був ухвалений Закон, який зменшує вік призову в межах мобілізації до 25 років. Але вказаний закон поки що не підписав Президент і не був опублікований в Голосі України, отож не набув законної сили.

Тому зараз, якщо ти не проходив строкову службу, не був контрактником та не маєш військового досвіду, до 27 років тебе не мобілізують.

Кого можуть мобілізувати у 2023 році

За законом, мобілізувати можуть такі категорії чоловіків:

військові (зокрема контрактники), які закінчили службу до 24 лютого 2022 року, не досягли граничного віку перебування на службі та придатні за станом здоров’я;

придатні за станом здоров’я чоловіки віком від 25-27 до 60 років без досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 років, які погодилися на контрактну службу;

обмежено придатні під час воєнного стану чоловіки з досвідом та без досвіду служби;

зняті та виключені з військового обліку до 24 лютого 2022 року, повністю або обмежено придатні до служби під час воєнного стану за рішенням ВЛК;

особи з інвалідністю, якщо вони мобілізуються добровільно;

особи, які мають право на відстрочку за сімейними обставинами, можуть бути призвані тільки добровільно на службу за місцем проживання.

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