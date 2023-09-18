З якого віку мобілізація в Україні 2023 та чи можуть призвати чоловіків до 25 років

Цього року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні зміни до Закону Про військовий обов’язок і військову службу.
Законопроект має на меті зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27 до 25-річного віку. Поки що він направлений на підпис Президенту України. Тож, з якого віку мобілізація в Україні: з 25 чи 27 років — читай в матеріалі.
За словами адвоката Геннадія Працевитого, до 27 років чоловіки в Україні вважаються призовниками, тож їх можуть призвати на строкову службу.
При цьому, мобілізувати до війська та відправити на війну можуть чоловіків від 27 років і старших. Крім того, є виключення для тих, хто має військовий досвід, і вже був строковиком чи контрактником у ЗСУ.
25-річний вік призову пов’язаний з тим, що Верховною Радою був ухвалений Закон, який зменшує вік призову в межах мобілізації до 25 років. Але вказаний закон поки що не підписав Президент і не був опублікований в Голосі України, отож не набув законної сили.
Тому зараз, якщо ти не проходив строкову службу, не був контрактником та не маєш військового досвіду, до 27 років тебе не мобілізують.
За законом, мобілізувати можуть такі категорії чоловіків:
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