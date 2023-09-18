С какого возраста мобилизация в Украине 2023 и могут ли призвать мужчин до 25 лет

В этом году Верховная Рада Украины приняла в первом чтении изменения в Закон О воинской обязанности и военной службе. Целью законопроекта является уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников от 27 до 25-летнего возраста. Пока он направлен на подпись Президенту Украины. С какого возраста мобилизация в Украине: с 25 или 27 лет — читай в материале.

С какого возраста мобилизация в Украине: объяснение эксперта

По словам адвоката Геннадия Працевитого, до 27 лет мужчины в Украине считаются призывниками, поэтому их могут призвать на срочную службу.

При этом, мобилизовать в армию и отправить на войну могут мужчин в возрасте от 27 лет и старше. Кроме того, есть исключение для тех, кто уже имеет военный опыт, ранее был срочником или контрактником в ВСУ.

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25-летний возраст призыва связан с тем, что Верховная Рада приняла Закон, уменьшающий возраст призыва в рамках мобилизации до 25 лет. Но указанный закон пока не был подписан Президентом и не был опубликован в Голосе Украины, и в законную силу пока не вступил.

Поэтому сейчас, если ты не проходил срочную службу, не был на контракте и не имеешь военного опыта, до 27 лет тебя не мобилизуют.

Кого могут мобилизовать в 2023 году

По закону, мобилизовать могут следующие категории мужчин:

военные (в том числе контрактники), окончившие службу до 24 февраля 2022 года, не достигли предельного возраста пребывания на службе и пригодны по состоянию здоровья;

пригодные по состоянию здоровья мужчины от 25-27 до 60 лет без опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 лет, согласившиеся на контрактную службу;

ограниченно пригодные во время военного положения мужчины с опытом и без опыта службы;

сняты и исключены с военного учета до 24 февраля 2022 года, полностью или ограниченно пригодны к службе во время военного по решению комиссии;

лица с инвалидностью, если они добровольно мобилизуются;

лица, имеющие право на отсрочку по семейным обстоятельствам, могут быть призваны только добровольно на службу по месту жительства.

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