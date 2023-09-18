С какого возраста мобилизация в Украине 2023 и могут ли призвать мужчин до 25 лет

В этом году Верховная Рада Украины приняла в первом чтении изменения в Закон О воинской обязанности и военной службе. Целью законопроекта является уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников от 27 до 25-летнего возраста. Пока он направлен на подпись Президенту Украины. С какого возраста мобилизация в Украине: с 25 или 27 лет — читай в материале.
По словам адвоката Геннадия Працевитого, до 27 лет мужчины в Украине считаются призывниками, поэтому их могут призвать на срочную службу.
При этом, мобилизовать в армию и отправить на войну могут мужчин в возрасте от 27 лет и старше. Кроме того, есть исключение для тех, кто уже имеет военный опыт, ранее был срочником или контрактником в ВСУ.
25-летний возраст призыва связан с тем, что Верховная Рада приняла Закон, уменьшающий возраст призыва в рамках мобилизации до 25 лет. Но указанный закон пока не был подписан Президентом и не был опубликован в Голосе Украины, и в законную силу пока не вступил.
Поэтому сейчас, если ты не проходил срочную службу, не был на контракте и не имеешь военного опыта, до 27 лет тебя не мобилизуют.
По закону, мобилизовать могут следующие категории мужчин:
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