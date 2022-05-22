Не явиться в военкомат после получения повестки: какая ответственность предусмотрена за такое действие

В Украине продлили сроки проведения мобилизации. Вместе с тем возникает вопрос: какая ответственность предусмотрена за неявку в военкомат после получения повестки по разным причинам?

При получении повестки лица, подлежащие мобилизации, обязаны явиться в военкоматы или территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК). В случае, если человек относится к категории лиц, не подлежащих мобилизации, следует предоставить центру документы, подтверждающие основания для освобождения от мобилизации.

Какая ответственность предусмотрена за неявку в военкомат:

Согласно ст. 210 Кодекса об административных правонарушениях Украины за неявку по вызову в ТЦК для определения назначения в военное время установлена ​​административная ответственность в виде штрафа 3 400-5 100 грн с последующим доставлением лица.

в виде с последующим доставлением лица. Согласно ст. 337 Уголовного кодекса Украины если призывник был проинформирован о необходимости явиться в ТЦК во время телефонного разговора, по условиям наличием доказательств вызова, оформленных в надлежащем процессуальном порядке, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в виде штрафа 5 100 работ на срок до одного года.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины в случае дальнейшего уклонения военнообязанным от выполнения мобилизационного распоряжения о направлении на прохождение военной службы (в том числе после прохождения медкомиссии) — лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Национальной полиции предоставлено право осуществлять административное задержание военнообязанных при нарушении ими законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их в территориальный центр комплектования (ст.ст. 259, 262 КУоАП, ч. 3 ст. 38 Закона Украины О воинской обязанности)

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Закон о продлении мобилизации был принят 22 мая. Что нужно знать о продолжении мобилизации — читай в материале.