Не явиться в военкомат после получения повестки: какая ответственность предусмотрена за такое действие

В Украине продлили сроки проведения мобилизации. Вместе с тем возникает вопрос: какая ответственность предусмотрена за неявку в военкомат после получения повестки по разным причинам?
При получении повестки лица, подлежащие мобилизации, обязаны явиться в военкоматы или территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК). В случае, если человек относится к категории лиц, не подлежащих мобилизации, следует предоставить центру документы, подтверждающие основания для освобождения от мобилизации.
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Национальной полиции предоставлено право осуществлять административное задержание военнообязанных при нарушении ими законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их в территориальный центр комплектования (ст.ст. 259, 262 КУоАП, ч. 3 ст. 38 Закона Украины О воинской обязанности)
Закон о продлении мобилизации был принят 22 мая. Что нужно знать о продолжении мобилизации — читай в материале.