Осенний призыв отменен! Что это значит и какие есть волны мобилизации

Еще 3 марта 2022 Верховная Рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.
С этого момента начался призыв первой очереди резервистов. В настоящее время почти 100% военных из нее уже мобилизованы.
С 15 марта шла вторая очередь мобилизации граждан.
15 августа Верховная Рада проголосовала за продление общей мобилизации в Украине на 90 дней – до 21 ноября.
Однако 1 октября президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв в Вооруженные силы.
Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента.
Вместе с тем отложена демобилизация военнослужащих, которые сейчас находятся на службе. Согласно указу, увольнение в запас будет происходить “не ранее объявления в установленном порядке демобилизации”.
Далее в материале рассказываем, какие существуют волны мобилизации в Украине.
В целом, в Украине продолжается вторая волна мобилизации.
Мобилизации подлежат граждане, проходившие срочную или контрактную службу до 2014 года.
Солдат срочной службы будут привлекать к обороне Украины только в случае боевых действий в регионах, где раньше была мирная территория.
Солдат срочной службы будут привлекать к обороне Украины только в случае боевых действий в регионах, где раньше была мирная территория.
Замминистра обороны Анна Маляр также отмечает, что призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины, других военных формирований Украины осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами.
Сейчас эти планы под грифом “секретно”.
Тот, кто до этого не проходил службу, может быть мобилизован для обучения в центры ВСУ.
Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передовую, сообщите об этом на телефоны горячей линии.
Для оперативного реагирования и разрешения ситуации нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили.
Женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу.
Пока такой необходимости нет, но в отдельных случаях женщины могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военными специальностями.
Пока такой необходимости нет, но в отдельных случаях женщины могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военными специальностями.
К примеру, медицинские, связи, вычислительной техники, радиоэлектроники, водители автотракторных (гусеничных) средств, водолазы, механики и монтажники авиационных машин, картографии, топогеодезии, фотограмметрии, аэрофотослужбы, полиграфии, кинорадиомеханики, пищевой промышленности, финансово-экономической деятельности.
Ни одна женщина, без согласия, на военную службу во время мобилизации пока не призвана.
Ранее мы подробно рассказывали, что нужно знать, чтобы мобилизация прошла по закону.