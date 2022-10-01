Осінній призов скасовано! Що це означає та які є хвилі мобілізації

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Жовтня 2022, 08:50
Мобілізація другої черги резервістів
Фото: Міністерство оборони України

Більше новин
Чи треба їсти суп
Данина традиціям чи спрощення життя: чи варто забирати зі щоденного раціону супи — пояснює дієтологиня
Рада запровадила Мораторій на підвищення тарифів на тепло
Закон про мораторій на підвищення тарифів — що це означає та чого чекати взимку?
Коли переводять годинник
Перехід на зимовий час. Коли потрібно перевести годинник?
Осінній призов скасовано! Що це означає та які є хвилі мобілізації
Сезон хвороб оголошується відкритим! Що потрібно знати про ГРВІ, симптоми та лікування інфекцій
Дивитись більше

Матеріали по темі

Рада запровадила Мораторій на підвищення тарифів на тепло
Закон про мораторій на підвищення тарифів — що це означає та чого чекати взимку?
Коли переводять годинник
Перехід на зимовий час. Коли потрібно перевести годинник?
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Протезування військових
Одноденна зарплатня допоможе поставити їх на ноги! Як долучитися до зброру коштів на протези для поранених військових

Відео
Карта бойових дій в Україні

Актуальна карта бойових дій в Україні 1 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:05:42
Осінній призов скасовано! Що це означає та які є хвилі мобілізації
Перечекати путінські конвульсії ядерного шантажу: Денисенко про ймовірність удару
0:03:09
Осінній призов скасовано! Що це означає та які є хвилі мобілізації
Мріяли про бізнес та чекали на первістка. Історія переселенців з Ірпеня
0:00:31
Росіяни тікають з Лимана
Жест доброї волі чи “тактичне перегрупування”? Росіяни тікають з поля бою на Лиманському напрямку
Реакція України та світу на виступ Путіна 30 вересня 2022 року
Поразка, фарс та ознака слабкості — реакція України та світу на спробу РФ анексувати окуповані території
0:08:21
Як працюють бойові медики на передовій
Основна задача — довезти людину живою: як бойові медики рятують армійців на фронті
0:06:50
Україна подає заявку на вступ до НАТО: звернення Зеленського 30.09.2022
Україна подає заявку до НАТО — історична промова Зеленського та що відомо
0:01:55
Що таке НАТО
Що таке НАТО, як працює та які відносини має з Україною? Розбираємо разом
Трансляція Путін
Чергова незаконна анексія та звинувачення Заходу: звернення Путіна 30 вересня та реакція України
0:06:04
Калуш отримали нову нагороду
Щоб кожен охочий міг доторкнутися до нагороди: що планують зробити з новим кубком Kalush Orchestra
Більше відео
Рада запровадила Мораторій на підвищення тарифів на тепло
Читати далі
Закон про мораторій на підвищення тарифів — що це означає та чого чекати взимку?
Три правила, щоб впоратись з негативними почуттями: поради Дмитра Карпачова
Читати далі
Три правила, щоб впоратися з негативними почуттями: поради Дмитра Карпачова

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь