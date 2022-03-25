Знати свої права: чим потрібно оперувати, щоб мобілізація відбулася законно

Місяць тому, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.
Станом на сьогодні, 25 березня, в Україні відбувається друга хвиля мобілізації: після оперативного резерву першої черги призвали військовослужбовців, які проходили військову службу чи служили за контрактом з 2014 року.
Третя хвиля передбачає призов офіцерів запасу та військовозобов’язаних, які закінчили військові кафедри університетів, а четверта — здорових чоловіків віком від 18 до 60 років.
Але все частіше фіксуються повідомлення про примусову мобілізацію чоловіків — здебільшого це трапляється у західних регіонах країни та стосується прав тимчасово переміщених осіб. Є непоодинокі випадки вручення повісток на вулицях, блокпостах, квартирах, і навіть у магазинах.
Розбираємося разом із юристом Олексієм Носовим про межу законності у питанні мобілізації, коли в країні війна.
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Повістки можуть оформлюватися не уповноваженими особами, їх можуть оформлювати з помилками. Або ці документи можуть означати не те, що кажуть особі під час вручення: наприклад, з’явитися туди-то.
Повістки можуть оформлюватися не уповноваженими особами, їх можуть оформлювати з помилками. Або ці документи можуть означати не те, що кажуть особі під час вручення: наприклад, з’явитися туди-то.
Кожна людина має право пояснити, що вона бажає поїхати до себе в місто, де вона прописана. Стати на облік і мобілізуватися в своєму військкоматі, де перебуває її особова справа.
Кожна людина має право пояснити, що вона бажає поїхати до себе в місто, де вона прописана. Стати на облік і мобілізуватися в своєму військкоматі, де перебуває її особова справа.
Також є незаконним вручення пустих повісток — такі явища потрібно оскаржувати.
У Міністерстві оборони закликають повідомляти про проблеми в роботі ТЦК за посиланням та за телефонами гарячої лінії:
Раніше ми уже розбирали, які є хвилі мобілізації та хто під яку підлягає — читай у матеріалі.