Знати свої права: чим потрібно оперувати, щоб мобілізація відбулася законно

Місяць тому, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Станом на сьогодні, 25 березня, в Україні відбувається друга хвиля мобілізації: після оперативного резерву першої черги призвали військовослужбовців, які проходили військову службу чи служили за контрактом з 2014 року.

Третя хвиля передбачає призов офіцерів запасу та військовозобов’язаних, які закінчили військові кафедри університетів, а четверта — здорових чоловіків віком від 18 до 60 років.

Але все частіше фіксуються повідомлення про примусову мобілізацію чоловіків — здебільшого це трапляється у західних регіонах країни та стосується прав тимчасово переміщених осіб. Є непоодинокі випадки вручення повісток на вулицях, блокпостах, квартирах, і навіть у магазинах.

Та чи законно це?

Розбираємося разом із юристом Олексієм Носовим про межу законності у питанні мобілізації, коли в країні війна.

Що треба знати:

У час воєнних реалій варто носити із собою всі документи, що можуть підтвердити ваш статус. Йдеться про посвідчення непридатності чи обмеженої придатності, документ, що посвідчує статус інвалідності, тощо.

Не намагайтеся вирішити ситуацію неправомірним способом — це не тільки не допоможе, а й нашкодить.

Уважно слідкуйте за тим, що пишуть на повістках чи викликах і що при цьому говорять.

Повістки можуть оформлюватися не уповноваженими особами, їх можуть оформлювати з помилками. Або ці документи можуть означати не те, що кажуть особі під час вручення: наприклад, з’явитися туди-то.

Що не вважається законним?

Телефонні дзвінки не вважаються повістками з точки зору закону. Якщо особа — вимушений переселенець і зареєструвалася в пункті тимчасового перебування, їй можуть видати пам’ятку, що потрібно стати на облік. Це ні до чого не зобов’язує і не є повісткою. Під час вручення повістки особу не можуть силою доправити до військкомату.

Кожна людина має право пояснити, що вона бажає поїхати до себе в місто, де вона прописана. Стати на облік і мобілізуватися в своєму військкоматі, де перебуває її особова справа.

Також є незаконним вручення пустих повісток — такі явища потрібно оскаржувати.

Куди звертатися?

У Міністерстві оборони закликають повідомляти про проблеми в роботі ТЦК за посиланням та за телефонами гарячої лінії:

0 800 500 410 ;

0 800 500 442 .

Раніше ми уже розбирали, які є хвилі мобілізації та хто під яку підлягає — читай у матеріалі.