На Запоріжжі вводять комендантську годину — подробиці

У Запоріжжі на вихідні буде запроваджена комендантська година. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Як стало відомо, комендантська година в місті діятиме з 20:00 суботи, 26 березня, і по 05:00 ранку понеділка, 28 березня.

У цей час пересуватися містом без спеціальної перепустки заборонено.

Цивільні особи мають залишатися вдома. Виходити можна тільки для того, щоб дістатися укриття у разі повітряної тривоги.

Нагадаємо, на Запоріжжі працює “гаряча лінія”: Звернутися можна за телефоном: 0800-503-508 або ж 067-220-41-12, 095-220-41-11.

Також у місті працює Центр допомоги біженцям. Його розмістили у виставковому центрі Козак-Палац за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 70б.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зручні онлайн-карти для відстеження повітряної тривоги.