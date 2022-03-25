В Запорожье вводят комендантский час — подробнее

В Запорожье на выходных будет введен комендантский час. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Как стало известно, комендантский час в городе будет действовать с 20:00 субботы, 26 марта, и до 05:00 утра понедельника, 28 марта.

В это время передвигаться по городу без специального пропуска запрещено.

Гражданские лица должны оставаться дома. Выходить можно только для того, чтобы добраться до укрытия в случае воздушной тревоги.

Напомним, в Запорожье работает “горячая линия”. Обратиться можно по телефону: 0800-503-508 или 067-220-41-12, 095-220-41-11.

Также в городе работает Центр помощи беженцам. Его разместили в выставочном центре Козак-Палац по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, 70б.

Напомним, ранее мы рассказывали про удобные онлайн-карты для отслеживания воздушной тревоги.