В Запорожье вводят комендантский час — подробнее

В Запорожье на выходных будет введен комендантский час. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Как стало известно, комендантский час в городе будет действовать с 20:00 субботы, 26 марта, и до 05:00 утра понедельника, 28 марта.
В это время передвигаться по городу без специального пропуска запрещено.
В это время передвигаться по городу без специального пропуска запрещено.
Гражданские лица должны оставаться дома. Выходить можно только для того, чтобы добраться до укрытия в случае воздушной тревоги.
Напомним, в Запорожье работает “горячая линия”. Обратиться можно по телефону: 0800-503-508 или 067-220-41-12, 095-220-41-11.
Также в городе работает Центр помощи беженцам. Его разместили в выставочном центре Козак-Палац по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, 70б.
Напомним, ранее мы рассказывали про удобные онлайн-карты для отслеживания воздушной тревоги.