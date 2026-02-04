Куда звонить, если не пришли детские выплаты: список номеров горячих линий в Украине

В феврале 2026 г. система социальной поддержки в Украине работает в условиях полной цифровизации, однако технические сбои, обновление банковских данных или задержки в финансировании местных бюджетов иногда приводят к тому, что детские выплаты не поступают вовремя.

Куда звонить, если не пришли детские выплаты: список номеров

Первым шагом должно быть обращение в финансовое учреждение, где открыт счет, поскольку банк может проводить технические регламентные работы. Если банк подтверждает отсутствие транзакции, следующим этапом является обращение в профильные государственные органы.

Поэтому когда проблема не в банке, есть несколько номеров, куда можно звонить, если не пришли детские выплаты. Наиболее эффективны обращения на общегосударственные линии:

1545 — правительственная горячая линия. Это единственный центр обращений граждан, где можно оставить жалобу или запрос по любым социальным выплатам.

0 800 503 753 — горячая линия Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

(044) 289-86-22 — горячая линия Минсоцполитики.

Именно эти номера можно звонить, если не пришли детские выплаты. Однако если централизованные линии перегружены, рекомендуется обращаться непосредственно в Управление социальной защиты населения по месту регистрации или фактического места жительства (для ВПЛ).

Именно на местном уровне формируются списки в рассрочку, поэтому специалисты УСЗН могут оперативно проверить, не возникло ли ошибки в твоем персональном деле, например, по истечении срока действия определенных документов.

Как проверить, не отменили ли детские выплаты

В 2026 году большинство процедур можно выполнить без звонков, воспользовавшись цифровыми инструментами:

Портал Действие: в кабинете в разделе Услуги — Мои выплаты можно проверить статус назначенной помощи.

Электронный кабинет ПФУ: здесь отображается информация обо всех видах социального страхования и помощи, начисляемых на твой РНОКПП.

Помните, что выплаты могут быть задержаны на несколько рабочих дней из-за особенностей казначейского обслуживания, поэтому срок задержки до 5 дней обычно считается техническим.

