Куди дзвонити, якщо не прийшли дитячі виплати: список номерів гарячих ліній в Україні

У лютому 2026 року система соціальної підтримки в Україні працює в умовах повної цифровізації, проте технічні збої, оновлення банківських даних або затримки у фінансуванні місцевих бюджетів іноді призводять до того, що дитячі виплати не надходять вчасно.

Куди дзвонити, якщо не прийшли дитячі виплати: перелік номерів

Першим кроком має бути звернення до фінансової установи, де відкритий рахунок, оскільки банк може проводити технічні регламентні роботи. Якщо банк підтверджує відсутність транзакції, наступним етапом є звернення до профільних державних органів.

Тому, коли проблема не в банку, є кілька номерів, куди можна дзвонити, якщо не прийшли дитячі виплати. Найбільш ефективними є звернення на загальнодержавні лінії:

1545 — урядова гаряча лінія. Це єдиний центр звернень громадян, де можна залишити скаргу або запит щодо будь-яких соціальних виплат.

0 800 503 753 — гаряча лінія Пенсійного фонду України (ПФУ).

(044) 289-86-22 — гаряча лінія Мінсоцполітики.

Саме на ці номери можна дзвонити, якщо не прийшли дитячі виплати. Однак якщо централізовані лінії перевантажені, рекомендується звертатися безпосередньо до Управління соціального захисту населення за місцем вашої реєстрації або фактичного місця проживання (для ВПО).

Саме на місцевому рівні формуються списки на виплати, тому спеціалісти УСЗН можуть оперативно перевірити, чи не виникло помилки у твоїй персональній справі, наприклад, через закінчення терміну дії певних документів.

Читати на тему Виплати дітям ВПО 2026: коли передбачається надходження коштів Які суми будуть надходити на картку щомісяця?

Як перевірити, чи не скасували дитячі виплати

У 2026 році більшість процедур можна виконати без дзвінків, скориставшись цифровими інструментами:

Портал Дія: у кабінеті в розділі Послуги — Мої виплати можна перевірити статус призначеної допомоги.

Електронний кабінет ПФУ: тут відображається інформація про всі види соціального страхування та допомоги, що нараховуються на твій РНОКПП.

Пам’ятай, що виплати можуть бути затримані на кілька робочих днів через особливості казначейського обслуговування, тому термін затримки до 5 днів зазвичай вважається технічним.

Раніше ми писали про виплати на дітей з інвалідністю 2026 — читай в матеріалі, що змінилось цього року.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!