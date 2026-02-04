Стиль життя

Куди дзвонити, якщо не прийшли дитячі виплати: список номерів гарячих ліній в Україні

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 04 Лютого 2026, 18:15 2 хв.
куди дзвонити якщо не прийшли дитячі виплати
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь