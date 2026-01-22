Виплати дітям ВПО 2026: коли передбачається надходження коштів

У 2026 році державна підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) залишається одним із пріоритетних напрямів соціальної політики України.

Для сімей, які змушені були покинути свої домівки, збережено щомісячну допомогу на проживання, а для дітей-переселенців передбачено особливі умови та збільшення охоплення допомогою. Читай в матеріалі, коли будуть виплати дітям ВПО та які суми надходитимуть на картку щомісяця.

Виплати дітям ВПО 2026: що треба знати про дати надходжень та їх суми

Станом на січень сума виплат для дітей та осіб з інвалідністю становить 3 000 гривень на місяць, тоді як дорослі отримують по 2 000 гривень. Ці кошти нараховуються автоматично на банківські картки отримувачів у два етапи — 15 та 28 числа кожного місяця, що дозволяє громадянам стабільно планувати свої витрати на продукти, оренду житла та комунальні послуги.

Головною новиною 2026 року стало рішення про розширення підтримки для дітей з родин ВПО. Починаючи з 1 лютого 2026 року, за ініціативи профільного комітету Верховної Ради, право на щомісячну виплату у розмірі 3 000 гривень матимуть усі діти-переселенці без винятку.

Ключовою зміною є скасування прив’язки до рівня доходів родини для цієї категорії: якщо раніше допомога залежала від середньомісячного прибутку на одного члена сім’ї, то з лютого нарахування на дитину відбуватиметься незалежно від того, чи працюють батьки та яку зарплату вони отримують.

Щодо загальних правил отримання допомоги ВПО у 2026 році, то для дорослих членів родин продовжує діяти критерій середньомісячного доходу. Через зростання прожиткового мінімуму з 1 січня до 2 595 гривень, граничний рівень доходу для продовження виплат на чергові шість місяців тепер становить 10 380 гривень на одного члена сім’ї.

Проте для найбільш вразливих категорій, таких як пенсіонери з низьким доходом, особи з інвалідністю I та II груп, а також діти-сироти, допомога продовжується автоматично без додаткових перевірок статків.

