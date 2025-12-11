Як зняти статус ВПО: покрокові інструкції онлайн та офлайн

Українці, які повертаються до своїх домівок, зобов’язані скасувати довідку внутрішньо переміщеної особи.

Процедуру можна пройти як дистанційно через Дії, так і особисто в державних установах.Читай у матеріалі, як скасувати статус ВПО та що для цього потрібно.

Як скасувати статус ВПО: покрокові інструкції

Згідно з чинним законодавством, особа втрачає статус внутрішньо переміщеної особи та має повідомити про це державу в таких випадках:

Повернення додому: людина повернулася до покинутого місця постійного проживання.

Виїзд за кордон: особа виїхала на постійне місце проживання за кордон.

Власне бажання: людина вирішила відмовитися від довідки з особистих причин.

Якщо ти перебуваєш за кордоном понад 30 днів поспіль без поважних причин (лікування, відрядження тощо), виплати скасовуються автоматично після верифікації даних, проте статус ВПО краще скасувати самостійно для оновлення інформації в реєстрах.

Як скасувати статус ВПО онлайн через Дію

Це найшвидший варіант, який займає кілька хвилин і не вимагає візиту до установ. Покрокова інструкція:

Увійди у застосунок Дія та виконай авторизацію. У нижньому меню обери розділ Послуги. Знайди та натисни на пункт Послуги для ВПО. Обери опцію Скасувати довідку ВПО. Перевір дані, які відобразяться на екрані. Натисни кнопку Відправити.

Після обробки заяви довідка зникне зі списку твоїх документів у застосунку.

Якщо ти оформлював/-ла статус ВПО не через Дію, а офлайн, то ти все одно можеш скасувати його через застосунок.

Як зняти статус ВПО офлайн

Якщо у тебе немає можливості скористатися смартфоном або виникають технічні помилки, скасувати статус можна і в офлайн форматі — тобі необхідно буде звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

В установі необхідно написати заяву про відмову від довідки. Зазвичай розгляд такої заяви та внесення даних до системи займає до трьох робочих днів.

Як скасувати статус ВПО для дитини

Якщо довідку для дитини оформлювали батьки або опікуни, скасувати її можуть вони ж.

Через Дію: якщо свідоцтво про народження дитини підтягнуто у твій застосунок, під час скасування власної довідки або в меню послуг можна обрати скасування і для дитини.

Офлайн: батьки пишуть окрему заяву на дитину в ЦНАПі.

Після анулювання довідки ВПО автоматично припиняються державні виплати на проживання, якщо ти їх отримував/-ла.

Варто пам’ятати, що скасування статусу є остаточним. Якщо тобі знову доведеться евакуюватися через небезпеку, процедуру отримання статусу ВПО доведеться проходити заново.

