Субсидія з 1 травня 2026: кому її перерахують автоматично, а кому треба зветатись до ПФУ

З 1 травня 2026 року в Україні стартує неопалювальний сезон, який триватиме до кінця вересня. Це означає, що Пенсійний фонд України розпочинає процес масового перерахунку житлових субсидій.

Для більшості українців, чий майновий стан та склад родини не зазнали змін протягом останніх місяців, цей процес пройде непомітно — перепризначення відбудеться автоматично.

Проте законодавство передбачає низку нюансів, які вимагають активності від самих громадян, щоб не залишитися без державної підтримки влітку.

Субсидія з 1 травня 2026: які подробиці варто знати

Головне правило автоматичного продовження — стабільність. Якщо у тебе не з’явилося нових повнолітніх членів родини, ти не купував/-ла дорогу техніку чи землю і не орендуєш житло, ПФУ самостійно оновить дані.

Однак, якщо зміни все ж відбулися, закон дає тобі рівно 30 днів, щоб повідомити про це орган ПФУ. Важливо пам’ятати, що субсидія на літній період часто менша за зимову, оскільки витрати на опалення зникають із квитанцій, але вона залишається критично важливою для оплати водопостачання, електроенергії та утримання будинків.

Водночас існують категорії громадян, для яких “автомат” не спрацює. Тобі обов’язково потрібно подати нову заяву та декларацію, якщо ти орендуєш житло, або якщо кількість фактично проживаючих у квартирі менша, ніж кількість зареєстрованих осіб.

Також особисте звернення необхідне родинам, у складі яких є внутрішньо переміщені особи (ВПО), та тим господарствам, які потребують субсидії на придбання скрапленого газу чи твердого палива.

Окремо варто звернути увагу тим, чия субсидія взимку становила 0 — для перевірки права на літню допомогу тобі також доведеться оновити документи.

Цифровізація значно спростила процес подання документів у 2026 році. Окрім візиту до сервісних центрів ПФУ чи ЦНАПів, українці можуть скористатися порталом Дія або вебпорталом Пенсійного фонду.

Крім того, діє зручне правило: якщо ти встигнеш подати заяву протягом травня або червня, субсидія буде нарахована заднім числом — з самого початку травня. Це дає певний запас часу для збору всіх необхідних довідок у разі складних життєвих обставин.

