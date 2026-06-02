Бензин E5, E10 та B7: з 1 липня в Україні з’являться нові маркування палива

З 1 липня 2026 року паливний ринок України повністю переходить на нову, наближену до європейських норм систему класифікації та маркування автомобільного пального.

Звичні для водіїв позначення октанового числа на кшталт А-92 чи А-95 на заправних станціях поступово замінюватимуться або доповнюватимуться абревіатурами E5, E10 та B7.

Яка різниця в бензині відносно цих позначень та для чого уряд це планує робити.

Бензин E5, E10 та B7: що означають індекси

Головна відмінність нової реформи полягає в тому, що старе маркування відображало виключно детонаційну стійкість пального, тоді як європейські індекси прямо вказують на точний обсяг відновлюваних біокомпонентів у його складі.

Паралельно з цим процесом держава остаточно відмовляється від застарілих радянських та пострадянських екологічних стандартів Євро-3 та Євро-4 на користь Євро-5 і Євро-6.

Нові буквено-цифрові індекси на колонках АЗС розшифровуються відповідно до типу пального та концентрації біопалива. Ось як виглядає відповідність нових паливних категорій до старих марок:

E10 (заміна А-92): автомобільний бензин, що містить у своєму складі до 10% екологічного біоетанолу. Він є оптимальним для абсолютної більшості бензинових транспортних засобів, випущених після 2000 року.

E5 (заміна А-95): Бензин із концентрацією біоетанолу не більше ніж 5%. Це пальне вважається універсальним і ідеально підходить для всіх типів бензинових двигунів, зокрема для старіших моделей авто та мотоциклів.

E5 Premium / 98+ (заміна А-98 та А-100): високооктанові суміші з преміальними присадками та вмістом спирту до 5%. Вони призначені для сучасних форсованих або турбованих двигунів із відповідними заводськими вимогами.

B7 (заміна ДП): класичне дизельне пальне, до складу якого входить до 7% рослинного біодизеля. Воно є повністю сумісним з усіма сучасними штатними дизельними паливними системами.

LPG / CNG (Газ): маркування зрідженого нафтового або стисненого природного газу для автомобілів залишається без будь-яких змін.

Водночас зі зімнами з’являється питання: чи можна змішувати залишки старого пального в баку з новим бензином Е10? Панікувати не варто — сучасні автомобільні двигуни є досить гнучкими, тому мінімальне поєднання різних типів палива не зашкодить їхній роботі.

Проте, якщо ти збираєшся залишити автомобіль на довгий час без руху, для заправки краще обрати пальне з найменшою концентрацією спирту або повністю чистий бензин, якщо знайдеш його у продажу.

Біоетанол має коротший вік зберігання — через швидке окислення він трансформується у клейку смолисту речовину, яка здатна забити паливні форсунки набагато раніше, ніж настане час планового технічного обслуговування.

Бензин E5, E10 та B7: для чого вводять маркування

Впровадження обов’язкових рослинних домішок має чітке економічне та екологічне обґрунтування, спрямоване на стратегічний розвиток внутрішнього ринку.

Біоетанол є звичайним етиловим спиртом, який масово виробляється українськими підприємствами із вітчизняної сільськогосподарської сировини — переважно кукурудзи, пшениці та цукрового буряка.

Завдяки цьому паливна галузь отримує кілька суттєвих переваг:

Зменшення енергетичної залежності: частина традиційного нафтового бензину заміщується відновлюваним вітчизняним компонентом, що знижує потребу в імпорті нафтопродуктів із-за кордону.

Екологічна безпека: спиртові суміші згорають набагато ефективніше, завдяки чому вихлопні гази автомобілів містять значно менше токсичних шкідливих речовин та парникового вуглекислого газу.

Розвиток аграрного сектору: створення стабільного внутрішнього попиту на технічні сільгоспкультури підтримує національних агровиробників.

Євроінтеграція: українське законодавство повністю адаптується до вимог Енергетичного Співтовариства та стандартів Європейського Союзу, де пальне E5 та E10 є базовим уже багато років.

Варто зазначити, що нововведення передбачає деякі стратегічні винятки з загальних правил.

Обов’язкова вимога щодо додавання спиртових біокомпонентів не поширюється на високооктанові бензини марки А-98 і вище, а також на паливо, яке закуповується за державним замовленням безпосередньо для потреб Міністерства оборони України та формування довгострокових стратегічних резервів країни.

Водночас радикального зникнення звичних брендів пального не відбудеться миттєво: на перехідний період більшість автозаправних комплексів застосовуватимуть подвійне маркування, щоб не дезорієнтувати покупців.

