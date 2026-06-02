Бензин E5, E10 и B7: с 1 июля в Украине появятся новые маркировки топлива

С 1 июля 2026 топливный рынок Украины полностью переходит на новую, приближенную к европейским нормам систему классификации и маркировки автомобильного горючего.

Привычные для водителей обозначения октанового числа типа А-92 или А-95 на заправочных станциях будут постепенно заменяться или дополняться аббревиатурами E5, E10 и B7.

Бензин E5, E10 и B7: обозначающие индексы

Главное отличие новой реформы состоит в том, что старая маркировка отражала исключительно детонационную устойчивость горючего, тогда как европейские индексы прямо указывают на точный объем возобновляемых биокомпонентов в его составе.

Параллельно с этим процессом государство окончательно отказывается от устаревших советских и постсоветских экологических стандартов Евро-3 и Евро-4 в пользу Евро-5 и Евро-6.

Новые буквенно-цифровые индексы на колонках АЗС расшифровываются в соответствии с типом топлива и концентрацией биотоплива. Вот как выглядит соответствие новых топливных категорий старым маркам:

E10 (замена А-92): автомобильный бензин, содержащий в своем составе до 10% экологического биоэтанола. Он оптимален для абсолютного большинства бензиновых транспортных средств, выпущенных после 2000 года.

E5 (замена А-95): Бензин с концентрацией биоэтанола не более 5%. Это горючее считается универсальным и идеально подходит для всех типов бензиновых двигателей, в частности для более старых моделей авто и мотоциклов.

E5 Premium / 98+ (замена А-98 и А-100): высокооктановые смеси с премиальными присадками и содержанием спирта до 5%. Они предназначены для современных форсированных или турбированных двигателей с соответствующими заводскими требованиями.

B7 (замена ДТ): классическое дизельное топливо, в состав которого входит до 7% растительного биодизеля. Оно полностью совместимо со всеми современными штатными дизельными топливными системами.

LPG/CNG (Газ): маркировка сжиженного нефтяного или сжатого природного газа для автомобилей остается без каких-либо изменений.

В то же время со зимами возникает вопрос: можно ли смешивать остатки старого горючего в баке с новым бензином Е10? Паниковать не стоит — современные автомобильные двигатели достаточно гибки, поэтому минимальное сочетание различных типов топлива не повредит их работе.

Однако если ты собираешься оставить автомобиль на долгое время без движения, для заправки лучше выбрать топливо с наименьшей концентрацией спирта или полностью чистый бензин, если найдешь его в продаже.

Биоэтанол имеет более короткий возраст хранения — из-за быстрого окисления он трансформируется в клейкое смолистое вещество, которое способно забить топливные форсунки гораздо раньше, чем придет время планового технического обслуживания.

Бензин E5, E10 и B7: для чего вводят маркировку

Внедрение обязательных растительных примесей имеет четкое экономическое и экологическое обоснование, направленное на стратегическое развитие внутреннего рынка.

Биоэтанол является обычным этиловым спиртом, массово производимым украинскими предприятиями из отечественного сельскохозяйственного сырья — преимущественно кукурузы, пшеницы и сахарной свеклы.

Благодаря этому топливная отрасль получает несколько существенных преимуществ:

Уменьшение энергетической зависимости: часть традиционного нефтяного бензина замещается возобновляемым отечественным компонентом, что снижает потребность в импорте нефтепродуктов из-за границы.

Экологическая безопасность: спиртовые смеси сгорают гораздо эффективнее, благодаря чему выхлопные газы автомобилей содержат гораздо меньше токсичных вредных веществ и парникового углекислого газа.

Развитие аграрного сектора: создание стабильного внутреннего спроса на технические сельхозкультуры поддерживает национальных агропроизводителей.

Евроинтеграция: украинское законодательство полностью адаптируется к требованиям Энергетического Сообщества и стандартам Европейского Союза, где топливо E5 и E10 является базовым уже много лет.

Следует отметить, что нововведение предполагает некоторые стратегические исключения из общих правил.

Обязательное требование добавления спиртовых биокомпонентов не распространяется на высокооктановые бензины марки А-98 и выше, а также на топливо, которое закупается по государственному заказу непосредственно для нужд Министерства обороны Украины и формирования долгосрочных стратегических резервов страны.

В то же время, радикального исчезновения привычных брендов горючего не произойдет мгновенно: на переходный период большинство автозаправочных комплексов будут применять двойную маркировку, чтобы не дезориентировать покупателей.

