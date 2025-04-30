Биоэтанол в бензине: почему в топливо будут добавлять спирт и как это повлияет на цену

С 1 мая 2025 года в Украине вступает в силу закон №3356-д, которые меняет некоторые правила для украинских АЗС. Теперь они обязаны добавлять биоэтанол к автомобильному бензину.

Изменения не касаются бензинов с октановым числом 98 и выше, а также топлива, поставляемого для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Изменения призваны ускорить переход на устойчивые источники энергии, снизить выбросы парниковых газов и поддержать аграрный сектор. Как биоэтанол в бензине влияет на двигатель и изменятся ли цены — собрали самое важное.

Биоэтанол в бензине: что это за вещество

Обновление к закону Об альтернативных видах топлива говорит, что отныне минимальное содержание биоэтанола в бензине должно составлять не менее 5%.

Предполагается, что его использование снизит негативное влияние транспорта на окружающую среду и создаст дополнительный спрос на продукцию отечественных фермеров.

Среди основных преимуществ такого решения — снижение вредных выбросов, поддержка отечественного производства и укрепление энергетической независимости страны.

Биоэтанол — это спирт, который изготовляют из растительного сырья, в частности кукурузы или сахарной свеклы. Его добавляют в бензин для уменьшения вредных выбросов в атмосферу. К тому же, спирт является возобновляемым источником энергии, ведь его производят из сельскохозяйственных культур.

Глава консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии Фактам ICTV рассказал, что Украина, как и ЕС, зависит от импорта нефти и нефтепродуктов. Но добавление биоэтанола может снизить эту зависимость.

А как страна-кандидат на членство в ЕС Украина должна внедрять европейские нормы, среди которых и использование биотоплива.

В странах Европы и США биодобавки используются уже давно. Например, в ЕС широко применяют бензин марки E10, то есть содержание биоэтанола составляет не менее 10%.

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Биоэтанол: цена заправки для водителей

Сергей Куюн отметил, что покупка бензина Е5 может оказаться более дорогой. Европейские производители выпускают преимущественно топливо Е10, являющееся стандартом для большинства восточноевропейских стран.

Для производства Е5 требуются отдельные мощности, что становится причиной дополнительных затрат в размере 15-25 долларов за тонну (50-80 копеек на литр).

Однако ожидается, что майское падение цен на нефть частично компенсирует эту разницу, сделав ее незаметной.

Надеюсь, что из-за падения цен на нефть мы в мае получим -3 грн/л, и никто ничего не заметит, — сказал эксперт.

Как бензин со спиртом повлияет на двигатель

Обязательно добавление биоэтанола в Европе действует уже более 15 лет, к тому же там используются аналогичные автомобили. Специалист утверждает, что замена вредного октаноповышающего компонента на биоэтанол считается положительной.

Новый бензин не должен вредить двигателю, если автомобиль исправен и не имеет конструктивных особенностей, несовместимых с биоэтанолом.

Однако биоэтанол гигроскопичен и поглощает воду, что может привести к расслоению бензиновой смеси. Это может стать причиной потери эксплуатационных свойств. Поэтому качество хранения и транспортировки такого бензина является критически важным.

Поставщик может закупить качественный Е5, но если в бензовозе, резервуаре на нефтебазе или АЗС есть посторонние вещества, могут возникнуть проблемы.

Переход на биоэтанол требует инвестиций в инфраструктуру, персонал и лаборатории контроля качества. Сергей Куюн не уверен, что все сети готовы к подобным изменениям.

— Рекомендую не экономить минимум эти два месяца и не искать минимальные цены на бензин. Тот, кто работает на качество, дешево продавать не может. Да и в случае чего нормальная сеть с именем всегда пойдет навстречу.

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