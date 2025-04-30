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Биоэтанол в бензине: почему в топливо будут добавлять спирт и как это повлияет на цену

Ирина Танасийчук, журналист сайта 30 апреля 2025, 14:00
биоэтанол в бензине
Фото Unsplash
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