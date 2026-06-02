Погода в Затоке на июль 2026: прогнозируется ли жара на побережье Черноморья

Июль – самый ожидаемый месяц для тех, кто стремится провести отпуск на побережье. Затока традиционно принимает тысячи отдыхающих, и курорт курорт готов порадовать солнечными днями и комфортными температурами.

Читай, какой будет погода в Затоке на июль 2026 года и к чему готовиться туристам и местным жителям — в материале.

Погода в Затоке на июль 2026 года: первая декада, с 01.07 по 10.07

Начало луны покажется несколько облачным, чем обычно бывает в разгар лета: 1 и 3 числа небо будет частично затянуто облаками, а 4 июля прогнозируется полная облачность без осадков.

Впрочем, уже с 5 числа солнце вернется и стабильно держится в течение всей первой декады – идеальные условия для пляжного отдыха.

Что касается температуры воздуха в Затоке в июле, то днем ​​термометр будет показывать от +24 ° C до +28 ° C, что позволит комфортно купаться и загорать. Ночью будет тепло — от +19°C до +22°C, поэтому даже вечерние прогулки по набережной обещают быть приятными.

Погода в Затоке в июле 2026 года: вторая декада, с 11.07 по 20.07

Середина месяца — лучшее время для отдыха на курорте: 11, 12, 17 и 18 июля солнце будет сиять без всяких препятствий, а остальные дни декады пройдут с частичной облачностью, которая лишь слегка смягчит жару. Дождей в течение этого отрезка не предполагается совсем.

Температурный режим остается стабильно летним: днем ​​воздух будет прогреваться до +25…+29°C, а ночью — до +19…+22°C. Именно этот период может стать самым комфортным для тех, кто планирует поездку в Затоку в июле.

Прогноз погоды в Затоке на июль 2026 г.: третья декада, с 21.07 по 31.07

К концу месяца погода в Затоке немного изменит настроение: большинство дней будет облачным, а 24 и 26 июля курорт накроют дождь и гроза.

Однако между этими эпизодами – 21, 23 и 28 числа – солнце снова вернется и обеспечит полноценные пляжные дни. В общем, конец месяца не станет причиной испорченного отпуска — осадки будут кратковременными.

Температура в этот период будет оставаться на уровне +26…+29°C днем ​​и +18…+23°C ночью, что полностью соответствует показателям черноморского лета.

