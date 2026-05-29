Штормовое предупреждение 29 мая: синоптики прогнозируюют сильный ветер и грозы

Украинский гидрометеорологический центр объявил штормовое предупреждение из-за стремительного и ощутимого ухудшения погодных условий на территории большинства областей страны.

В пятницу, 29 мая 2026 года, синоптическая ситуация в Украине будет определяться полем пониженного атмосферного давления и прохождением активных атмосферных фронтов – подробности читай в материале.

Штормовое предупреждение в Украине: арктический фронт принесет дожди и сильный ветер

По данным УкрГМЦ, на смену относительному теплу в страну входит холодная и влажная воздушная масса, активно поступающая из северных регионов Европы.

В течение дня эти воздушные потоки обусловят выпадение кратковременных дождей практически во всех уголках Украины, за исключением западных областей, где существенных осадков не предвидится.

Из-за комплекса неблагоприятных погодных факторов специалисты объявили первый (желтый) уровень опасности, предупредив, что непогода может повлечь за собой осложнения в работе предприятий топливно-энергетического комплекса, строительной отрасли, коммунальных служб, а также привести к сбоям и ограничениям в движении автомобильного и общественного транспорта.

Основными источниками опасности станут сильные порывы шквального ветра и грозовая активность. В частности, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях, а также в большинстве западных регионов (за исключением Закарпатья) синоптики прогнозируют опасные шквалы, скорость которых будет достигать 15-20 метров в секунду.

В то же время жителей южных областей Украины предупреждают о локальных грозах, которые будут сопровождать дождевые облака днем.

Ненастье будет происходить на фоне существенного снижения температурных показателей: в ночные часы столбики термометров по стране опустятся до отметок 4-10 градусов тепла, а в дневное время максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах скромных 13-18 градусов выше нуля.

Граждан призывают быть максимально осторожными во время пребывания на улице, не парковать транспортные средства под раскидистыми деревьями, рекламными щитами и непрочными конструкциями, а также внимательно следить за дальнейшими обновлениями официальных прогнозов погоды.

