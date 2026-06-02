Чим завершився серіал Ейфорія: розбір фіналу та долі всіх персонажів

Творець серіалу Ейфорія Сем Левінсон та телеканал HBO підтвердив, що четвертого сезону не буде.

Остання серія 3 сезону тривала аж півтори години — і це був фінальний акорд.

Автори вирішили не продовжувати серіал, бо головна тема— попередження про те, до чого призводять важкі залежності — вичерпала себе.

Тож чим завершився серіал Ейфорія і чому зростаюча популярність акторів стала одним з чинників, який вимусив творців поставити крапку — читай у матеріалі.

Чим завершився 3 сезон серіалу Ейфорія

Обережно: спойлери!

Ейфорія, яка за сім років стала справжнім культурним феноменом, розтягнулася на 3 сезони та 26 епізодів.

Третій, останній, сезон виявився найдраматичнішим. Він перетворив серіал на кримінальний трилер, який завершився абсолютною катастрофою для головних героїв.

Нейт Джейкобс загинув. Головний антагоніст і найтоксичніший персонаж школи Іст-Хайленд (Джейкоба Елорді) зустрів свою жорстоку смерть ще у передостанній серії 3 сезону.

Фінал виявився безжальним до головної героїні. Ру Беннетт (Зендея) загинула від передозування фентанілом після того, як її кримінальний бос (Адевале Акіннуойє-Агбадже) дав їй потужне знеболювальне.

Кессі (Сідні Свіні) занурилася у світ OnlyFans, відчайдушно намагаючись врятувати Нейта, а Медді стала тією, хто утримувала дві абсолютно різні сюжетні лінії сезону разом.

Сем Левінсон так висловився про фінал: “З точки зору історії про залежність та її наслідки, яку ми хотіли розповісти, для мене це здається логічним кінцем”.

Чим завершився серіал Ейфорія: факти, які пояснюють такий фінал

Хоча сюжетний фінал здається шокуючим, реальні причини закриття серіалу назрівали роками. Якщо зазирнути за лаштунки виробництва HBO, стає зрозуміло, чому 4 сезон Ейфорії став неможливим.

По-перше, фінал третього сезону невипадково присвятили пам’яті Ангуса Клауда (Феско), який пішов із життя у 2023 році від випадкового передозування.

Загибель від наркотиків Ангуса, а також раптова смерть продюсера серіалу Кевіна Турена, стали важким моральним ударом для всієї команди та змусили повністю переписати сюжетні лінії. В попередньому варіанті 3 сезону серіалу Феско мав зіграти ключову роль у боротьбі з наркомафією.

По-друге, коли Ейфорія тільки починалася, її актори були перспективними новачками. Сьогодні вони — зірки першої величини. Зендея (Дюна, Людина-павук), Сідні Свіні (Люблю тебе ненавидіти, Мадам Павутина) та Джейкоб Елорді (Прісцилла, Солтберн) стали настільки затребуваними, що HBO просто не могло узгодити їхні щільні графіки для зйомок ще одного сезону. Акторам стало тісно в підліткових ролях.

Відомо, що Сем Левінсон спочатку планував перенести дію 3 сезону на п’ять років уперед і вивести героїв зі школи у доросле життя. Проте сценарій постійно переписували, оскільки HBO не подобалися перші чернетки — зокрема, ідея зробити Ру приватним детективом. Зрештою, Левінсон вирішив не розтягувати історію і спалити всі мости у третьому сезоні.

Та попри трагічний і суперечливий фінал, Ейфорія йде переможно. Зендея, яка вже має дві статуетки Еммі за роль Ру, за прогнозами критиків, знову є головною претенденткою на нагороду цього року.

Серіал, здається, назавжди змінив підліткову поп-культуру та смаки глядачів.

