Backrooms: Залаштунки: дата виходу фільму на кіноекранах в Україні

В українських кінотеатрах розпочався офіційний прокат одного з найочікуваніших психологічних горорів 2026 року — стрічки Backrooms: Залаштунки (The Backrooms).

Коли вийде Backrooms: Залаштунки: дата релізу в Україні

Повнометражна картина є художньою адаптацією однойменного вірусного інтернет-феномену та горор-тренду, що народився в соціальних мережах і на платформі YouTube завдяки концепту лімінальних просторів.

Офіційним дистриб’ютором фільму в Україні виступила компанія Adastra Cinema, яка вже випустила стрічку на великі екрани 28 травня 2026 року.

Виробництвом психологічної драми займалася незалежна американська студія A24, відома своїм умінням створювати та просувати нестандартні й глибокі атмосферні жахастики, що залучають стійкий інтерес вибагливої кіноаудиторії.

Backrooms: Залаштунки: сюжет стрічки

Сюжетна лінія екранізації розгортається навколо зловісного та моторошного паралельного виміру, який не підпорядковується звичним законам фізики та логіки, де простір постійно змінюється, стіни приховують проходи, а час повністю втрачає свою лінійність.

За синопсисом, головний герой на ім’я Кларк знаходить прихований вхід до зловісного безкінечного лабіринту кімнат за стіною звичайного покинутого магазину. Одержимість дослідженням цього паралельного світу лякає чоловіка та затягує його все глибше, призводячи до його раптового зникнення.

Тоді на пошуки зниклого чоловіка вирушає відважна психотерапевт Мері, яка добровільно проходить крізь невидимий портал у дивний вимір.

Головній героїні доведеться зіткнутися не лише зі смертельними пастками й небезпечними монстрами, що ховаються за кожним кутом, а й із самою викривленою природою цієї реальності в спробі знайти Кларка та вибратися назовні.

За інтернет-каноном, цей простір експлуатує дитячі страхи, візуалізуючи порожні однотипні кімнати з блідо-жовтими шпалерами, стиснутими стінами та гнітючим гудінням люмінесцентних офісних ламп, що викликає у глядача сильне почуття тривожності та ностальгії.

Фільм Backrooms: Залаштунки: акторський склад

Головним режисером повнометражного дебюту став сам автор оригінальних надпопулярних відео на YouTube Кейн Парсонс (відомий у мережі під псевдонімом Кейн Піксельс).

Попри те, що творцю оригінального концепту виповнилося лише 20 років, кінокритики називають залучення автора до прямого керівництва зйомками головною запорукою збереження атмосфери стрічки.

Візуальний стиль фільму частково використовує популярний кінематографічний прийом знайденої плівки, фіксуючи містичні події через об’єктиви ручних камер та камери внутрішніх систем спостереження.

Головні ролі у кінокартині виконали зірки світового рівня, зокрема відомий британський актор Чиветел Еджіофор (12 років рабства, Життя Чака, Веном: Останній танець) та відома норвезька акторка Ренате Рейнсве (Найгірша людина у світі, Сентиментальна цінність).

Разом з ними в акторському складі горору знялися Фінн Беннетт, Лукіта Максвелл та Еван Джогія.

