Сходження Воут: що відомо про дату виходу серіалу та перші подробиці зйомок

Всесвіт Хлопаків продовжує розширюватися, попри завершення основної історії. Стрімінговий гігант Prime Video офіційно представив перший тизер майбутнього серіалу під назвою Сходження Воут. Це буде не просто черговий спін-офф, а похмура подорож у минуле, де глядачі побачать зародження корумпованої імперії супергероїв.

Сходження Воут: дата виходу та перші подробиці сюжету

Події розгортатимуться в Америці 1950-х років. У центрі сюжету опиняться вже знайомі нам персонажі, але у своїх ранніх іпостасях — молодий Солдатик (Дженсен Еклс) та підступна Штормфронт (Ая Кеш). Автори обіцяють, що серіал стане справжнім супергеройським трилером з елементами нуарного детективу.

На нас чекає історія про перші експерименти з Препаратом V та брудні політичні ігри, які призвели до появи корпоративного правосуддя.

Коли вийде Сходження Воут на екрани

Хоча перший погляд на проєкт вже розбурхав мережу, фанатам доведеться набратися терпіння. Наразі офіційно підтверджено, що прем’єра запланована на 2027 рік.

Така велика пауза пояснюється масштабністю фільмування та бажанням Еріка Кріпке (продюсера шоу) довести візуальну стилістику 50-х років до досконалості.

Новий серіал обіцяє розставити всі крапки над і у питанні походження системи супергероїв. Глядачі побачать, як корпорація маніпулювала громадською думкою ще пів століття тому і які жертви знадобилися для того, щоб Vought став світовим монополістом. Це буде похмура розповідь про амбіції, зраду та перших героїв, чиї руки вже тоді були по лікті в крові.

Читати на тему Хлопаки 5 сезон: коли вийде серіал та розклад усіх серій Про що буде фінальний сезон серіалу та коли очікувати на вихід серій?

Чи повернуться легендарні актори

Головною окрасою приквела стане повернення Дженсена Еклса та Аї Кеш. Їхня хімія на екрані була однією з найсильніших сторін основних сезонів Хлопаків, тому рішення повернути цих персонажів для передісторії викликало справжній захват у фанатів.

Кріпке обіцяє, що ми побачимо зовсім інших Солдатика та Штормфронт у світі, де правила гри лише починали писатися.

Цікаво, що фінал четвертого сезону Хлопаків став лише початком кінця, а Сходження Воут має стати важливим фрагментом цього величезного та жорстокого пазла.

Головне фото: Скріншот.

Раніше ми писали, коли вийде Дім Дракона 3 сезон — читай в матеріалі про сюжет та оіційну дату виходу продовження.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!