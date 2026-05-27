Українські серіали про кохання: найкращі мелодрами, від яких неможливо відірватися

Сучасні українські серіали дедалі частіше дають фору зарубіжним проєктам, адже говорять із нами про близьке й зрозуміле — кохання, втрати, сім’ю, війну та другий шанс.

У них менше штучності й більше історій, у яких легко впізнати себе. Які українські серіали про кохання варто подивитися серед найкращих прем’єр останніх років — читай у матеріалі.

Нові українські серіали про кохання

Белла Віта

Романтична мелодрама про дівчину, яка мріє змінити своє життя та несподівано опиняється у світі розкоші, моди й великих амбіцій. Попереду на неї чекають складний вибір, сімейні секрети та почуття, що здатні перевернути все життя.

Кава з кардамоном. Сила землі

Продовження історичної мелодрами про кохання Анни та Адама у Львові XIX століття. Герої змушені боротися не лише за свої почуття, а й проти суспільних правил, сімейних конфліктів і випробувань долі.

Кохання та полум’я

Історія рятувальників і медиків, які щодня ризикують життям під час війни та надзвичайних ситуацій. На тлі небезпеки народжуються сильні почуття, дружба та непрості рішення між обов’язком і коханням.

Просто Надія

Після важких втрат Надія намагається почати нове життя й знову навчитися довіряти людям. Серіал показує шлях жінки через біль, самотність і пошук кохання, яке допомагає повернути віру в майбутнє.

Дрібне пташеня

Український серіал про жінку на ім’я Аліса, яка після війни та зради коханого змушена почати життя заново. Вона повертається у місто свого дитинства, де зустрічає перше кохання — Богдана. На тлі сімейних таємниць й війни герої намагаються знайти шанс на нове життя та почуття.

Моя улюблена Страшко

Скромна й незвичайна дівчина приходить працювати у велику компанію, де стикається з насмішками та інтригами. Та саме щирість, доброта й характер допомагають їй змінити життя та знайти справжнє кохання.

Код кохання

Мелодрама про офіцерку кіберполіції, яка розслідує діяльність небезпечного хакера. Та несподівано між ними виникають почуття, що ставлять під загрозу і службу, і особисте життя. Героїні доведеться зробити непростий вибір між обов’язком, родиною та коханням.

Ліки від минулого

Мелодрама про медсестру Аліну, яка у військовому шпиталі зустрічає тяжко пораненого чоловіка з втратою пам’яті. Згодом вона розуміє, що це її колишній коханий, який колись покинув її. Доглядаючи за ним, жінка змушена знову пережити минуле та несподівано повертає почуття, які вважала втраченими.

