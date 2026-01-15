Виплати ВПО у 2026: що змінилося з січня і хто отримуватиме допомогу як і раніше

У 2026 році механізм надання державної підтримки внутрішньо переміщеним особам переглянули. Починаючи з січня, допомога на проживання призначається за оновленими правилами.

З чим це пов’язане і які саме зміни чекають на ВПО — у матеріалі.

Виплата допомоги ВПО 2026: зміни з січня

Зміни у виплати допомоги ВПО пов’язані з підвищенням прожиткового мінімуму. Про зміну методики нарахування виплат повідомили у Пенсійному фонді України. Там зазначили, що зміни торкнулися насамперед критеріїв фінансової спроможності родин переселенців.

За новими правилами грошову допомогу для ВПО можуть подовжити ще на пів року, якщо середній дохід у розрахунку на одного члена сім’ї не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Із 1 січня 2026 року цей прожитковий мінімум становить 2 595 грн, тож максимально допустимий дохід для збереження виплат зріс до 10 380 грн.

Виплати ВПО 2026: хто отримуватиме допомогу без урахування доходу

Водночас для інших соціально вразливих груп ВПО вимога щодо доходів не буде застосовуватися. Державна підтримка зберігається для:

осіб з інвалідністю І та ІІ груп;

пенсіонерів, якщо їхня пенсія не перевищує 10 380 грн;

дітей з інвалідністю віком до 18 років;

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із цієї категорії віком до 23 років.

Крім того, у 2026 році право на виплати також мають прийомні батьки, батьки-вихователі та опікуни.

Як і у 2025 році, сума допомоги за місяць залишилась 2 000 грн на дорослого і 3 000 грн на дитину чи дорослого з інвалідністю.

У Пенсійному фонді підкреслюють, що оновлені правила діятимуть, аби більш точно спрямувати державну допомогу для фінансової підтримки саме для тих переселенців, які найбільше її потребують.

