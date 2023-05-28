Тут теж існують правила? Як часто потрібно поливати полуницю, щоб врожай був щедрим

З настанням тепла тільки й залишається чекати, коли настане сезон полуниці. Та більше щастить тим, хто вже має на своєму городі таку омріяну ягідку. Від моменту куштування відділяє лише період догляду за нею, а також питання, як часто поливати полуницю та як це правильно робити.

Як часто потрібно поливати полуницю

Поливати полуницю варто з огляду на погодні умови. Тож якщо лише минули рясні дощі, то не потрібно додатково заливати рослину ще водою. Адже надмірна волога може лише нашкодити та викликати утворення грибкових захворювань.

Тому перед поливом можна перевірити ґрунт біля грядки з полуницею. Це можна зробити за допомогою штика лопати — копнути поряд з ягодами та оцінити вологість середовища.

Якщо ж на вулиці стоїть надмірна спека, то полуницю необхідно поливати щодня. Для цього варто користуватись невеликим розрахунком — сім літрів на один метр квадратний.

У разі, якщо погода помірна й дощів давно не було, то можна проводити полив чотири рази на місяць.

Як поливати полуницю

Правила поливу полуниці теж досить прості. Для того, щоб підживити ягідки, необхідно взяти теплу воду, яка могла нагрітись за день, поки стояла на вулиці біля грядки. Однак в жодному разі не можна брати холодну чи крижану воду, оскільки через це полуниця після спекотного дня може загинути.

Також важливо пам’ятати, що води має бути достатньо, щоб потім ґрунт залишався у комфортному для ягоди стані.

Коли почнуть з’являтись маленькі полунички, то варто слідкувати за напрямом води. Слід лити її саме під корінь рослини та намагатись уникнути потрапляння на плоди вологи.

Після збору врожаю теж варто продовжити полив. У разі, якщо осінь видасться посушливою, то його можна дотримуватись на тому ж рівні, що і до того, як всі ягідки будуть на столі. Якщо осінь буде помірно, то можна зменшити інтенсивність поливу до двох разів на місяць.

Також для гарного врожаю потрібно подумати й над підживленням рослин. Читай, які добрива найкраще підходять полуниці.

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