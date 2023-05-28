Здесь тоже существуют правила? Как часто нужно поливать клубнику, чтобы урожай был щедрым

С наступлением тепла только и остается ждать, когда наступит сезон клубники. Но больше везет тем, кто уже имеет в своем огороде такую желанную ягодку. От момента смакования отделяет только период ухода за ней, а также вопрос, как часто поливать клубнику и как это правильно делать.

Как часто нужно поливать клубнику

Поливать клубнику следует учитывая погодные условия. Если только прошли обильные дожди, то не нужно дополнительно заливать растение еще водой. Ведь чрезмерная влага может только навредить и вызвать образование грибковых заболеваний.

Поэтому перед поливом можно проверить почву возле грядки с клубникой. Это можно сделать с помощью штыка лопаты — копнуть рядом с ягодами и оценить влажность среды.

Если же на улице стоит чрезмерная жара, то клубнику нужно поливать каждый день. Для этого следует пользоваться небольшим расчетом — семь литров на один квадратный метр.

Если погода умеренная и дождей давно не было, то можно проводить полив четыре раза в месяц.

Как поливать клубнику

Правила полива клубники тоже достаточно просты. Для того чтобы подкормить ягодки, необходимо взять теплую воду, которая могла нагреться за день, пока стояла на улице возле грядки. Однако ни в коем случае нельзя брать холодную или ледяную воду, поскольку из-за этого клубника после жаркого дня может погибнуть.

Также важно помнить, что воды должно быть достаточно, чтобы почва оставалась в комфортном для ягоды состоянии.

Когда начнут появляться маленькие клубнички, следует следить за направлением воды. Следует лить ее под корень растения и стараться избежать попадания на плоды влаги.

После сбора урожая тоже следует продолжить полив. В случае если осень покажется засушливой, то его можно соблюдать на том же уровне, что и до того, как все ягодки будут на столе. Если осень будет умеренной, то можно уменьшить интенсивность полива до двух раз в месяц.

Также для хорошего урожая нужно подумать и о подкормке растений. Читай, какие удобрения лучше всего подходят клубнике.

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