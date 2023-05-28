Здесь тоже существуют правила? Как часто нужно поливать клубнику, чтобы урожай был щедрым

С наступлением тепла только и остается ждать, когда наступит сезон клубники. Но больше везет тем, кто уже имеет в своем огороде такую желанную ягодку. От момента смакования отделяет только период ухода за ней, а также вопрос, как часто поливать клубнику и как это правильно делать.
Поливать клубнику следует учитывая погодные условия. Если только прошли обильные дожди, то не нужно дополнительно заливать растение еще водой. Ведь чрезмерная влага может только навредить и вызвать образование грибковых заболеваний.
Поэтому перед поливом можно проверить почву возле грядки с клубникой. Это можно сделать с помощью штыка лопаты — копнуть рядом с ягодами и оценить влажность среды.
Если же на улице стоит чрезмерная жара, то клубнику нужно поливать каждый день. Для этого следует пользоваться небольшим расчетом — семь литров на один квадратный метр.
Если погода умеренная и дождей давно не было, то можно проводить полив четыре раза в месяц.
Правила полива клубники тоже достаточно просты. Для того чтобы подкормить ягодки, необходимо взять теплую воду, которая могла нагреться за день, пока стояла на улице возле грядки. Однако ни в коем случае нельзя брать холодную или ледяную воду, поскольку из-за этого клубника после жаркого дня может погибнуть.
Также важно помнить, что воды должно быть достаточно, чтобы почва оставалась в комфортном для ягоды состоянии.
Когда начнут появляться маленькие клубнички, следует следить за направлением воды. Следует лить ее под корень растения и стараться избежать попадания на плоды влаги.
После сбора урожая тоже следует продолжить полив. В случае если осень покажется засушливой, то его можно соблюдать на том же уровне, что и до того, как все ягодки будут на столе. Если осень будет умеренной, то можно уменьшить интенсивность полива до двух раз в месяц.
Также для хорошего урожая нужно подумать и о подкормке растений. Читай, какие удобрения лучше всего подходят клубнике.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!