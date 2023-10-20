Посадка моркови на зиму 2023: как и когда садить овощ, чтобы получить хороший урожай

Садоводы все чаще предпочитают сажать морковь именно на зиму. Ведь так они могут получить урожай уже в начале лета. А вот весенний посев в это время лишь начинает поспевать.

Поскольку грунт должным образом увлажняется талыми водами, озимая морковь вырастает крупнее и сочнее. Посадка моркови на зиму: основные сроки и как осуществить — читай в материале.

Посадка моркови на зиму: оптимальные термины посева

Правила сроков посева озимой моркови очень важен, ведь если это сделать слишком рано, то семена взойдут еще до наступления заморозков и погибнут от сильного холода либо морозов.

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Поэтому сеять морковь на зиму лучше во второй половине ноября, когда почва стала холодной и сухой. Именно так семена моркови будут нормально храниться в земле и не взойдут до весны.

Подготовка участка под озимую морковь: основные правила

Землю под озимую морковь выбирай тщательно. Участок должен быть хорошо освещенный и без застоя воды. Вскопай ее на глубину штыка лопаты и внеси удобрения.

Например, на 1 м² бери примерно 3 кг навоза, 25 г суперфосфата и 10 г калийной подкормки.

Также помни о том, что большое количество навоза делает почву слишком кислой, а морковь этого не любит. В плотную тяжелую землю добавляй немного песка и торфа, ведь эта культура любит рыхлую почву.

Посев моркови на зиму: важные хитрости и инструкция

Прибегая к следующим правилам, можно добиться неплохого урожая.

Насыпь на дно бороздки теплый грунт, потом высевай семена и вновь присыпай их прогретой почвой. Для этого заранее набери полный мешок земли и занеси его в отапливаемое помещение. Присыпай грядку грунтом и мульчей. Толщина слоя органики — примерно 4 см. Чтобы мульчу не унес ветер, уплотни ее. Для этого просто присыпь грядки до наступления зимы. Дополнительно утеплить грядку можно и с помощью снега. Как только он выпадет, подгреби его на участок с высаженными семенами. Чтобы дождь не испортил грядку, бороздки накрой пленкой. Края материала просто закрепи грузиками. Также морковь часто сеют под пленку. При нем не нужно делать бороздки, семена просто распредели на грядке, а сверху присыпь рыхлой почвой. Ее нужно заранее занести в отапливаемое помещение для прогрева. Далее грядку накрой пленкой, которая защищает ее от размытия и обеспечивает парниковый эффект. Убери этот материал весной, когда уже снег полностью сойдет. Чтобы правильно высеять морковь в грунт, немного увеличь норму. При этом не нужно бояться загущенности, ведь слабые семена зимой погибают, поэтому прорастут не все из них.

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