Посадка моркови на зиму 2023: как и когда садить овощ, чтобы получить хороший урожай

Садоводы все чаще предпочитают сажать морковь именно на зиму. Ведь так они могут получить урожай уже в начале лета. А вот весенний посев в это время лишь начинает поспевать.
Поскольку грунт должным образом увлажняется талыми водами, озимая морковь вырастает крупнее и сочнее. Посадка моркови на зиму: основные сроки и как осуществить — читай в материале.
Правила сроков посева озимой моркови очень важен, ведь если это сделать слишком рано, то семена взойдут еще до наступления заморозков и погибнут от сильного холода либо морозов.
Поэтому сеять морковь на зиму лучше во второй половине ноября, когда почва стала холодной и сухой. Именно так семена моркови будут нормально храниться в земле и не взойдут до весны.
Землю под озимую морковь выбирай тщательно. Участок должен быть хорошо освещенный и без застоя воды. Вскопай ее на глубину штыка лопаты и внеси удобрения.
Например, на 1 м² бери примерно 3 кг навоза, 25 г суперфосфата и 10 г калийной подкормки.
Например, на 1 м² бери примерно 3 кг навоза, 25 г суперфосфата и 10 г калийной подкормки.
Также помни о том, что большое количество навоза делает почву слишком кислой, а морковь этого не любит. В плотную тяжелую землю добавляй немного песка и торфа, ведь эта культура любит рыхлую почву.
Прибегая к следующим правилам, можно добиться неплохого урожая.
Ранее мы рассказывали, какие цветы можно сажать осенью. Читай список по ссылке.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.