Как узнать группу отключения света в разных регионах Украины — пошаговая инструкция

К сожалению, из-за последних обстрелов российских террористов энергосистема не способна производить столько света, чтобы обеспечить потребности промышленности и населения.

Поэтому для стабилизации ситуации и избегания крупных аварий вводятся отключения света. Они могут быть экстренными, аварийными и плановыми. В случае ввода последние отключения будут почасовыми и распределенными между несколькими группами.

А как узнать группу отключения света своей улицы, мы рассказываем дальше.

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Как узнать группу отключения света в регионах, за которые отвечает компания ДТЭК

В Киеве и области, Одесской и Днепропетровской области снабжением света занимается компания ДТЭК, поэтому алгоритм того, как узнать график отключения света в этих регионах похож

На официальных сайтах киевских, киевских региональных, днепровских и одесских электросетей можно быстро узнать свою группу. Для этого нужно зайти на сайт своего города или области и выбрать страницу, где сообщают о графиках отключения света.

Жителям Киева нужно ввести название своей улицы и номер дома. Сразу после этого появится подробный график возможных отключений, а также группа отключения. Всего в городе их шесть.

Для жителей областей для уточнения нужно ввести название своего населенного пункта и лишь потом информацию об улице и номере дома. Аналогично должна появиться группа отключения и собственно сам график.

Как узнать, какая ты группа отключения света в других регионах

Официальные сайты облэнерго других регионов сообщают, какая группа отключения света у твоего дома или улицы.

В некоторых случаях, например, на сайте Черниговского облэнерго, нужно ввести название соответствующего подразделения, отвечающего за поставку света. Поэтому эту информацию нужно уточнить, прежде чем искать группу отключения и график.

Но в целом алгоритм одинаков и для этих сайтов: нужно ввести информацию о городе, улице и номере дома.

А ссылку на сайты облэнерго с графиками отключений мы оставляем ниже:

Ранее мы рассказывали о приложении, которое сообщает об отключении света.

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