Блэкаут-2025: паниковать или нет — объясняют эксперты

Каждой осенью украинцы задают один и тот же вопрос — будет ли блэкаут зимой. Упоминание зимы уже ассоциируется не с праздниками, а с павербанками, свечами и генераторами. Но, несмотря на это, энергетики настроены сдержанно оптимистично — уверены, что и в этот раз Украина справится.

Президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар в разговоре с Укрінформом признает: риски остаются, но критических оснований для тревоги нет.

Мы сможем пройти эту зиму, как и предыдущие. Хотя риски есть, и их нельзя недооценивать.

Что может пойти не так

После более чем 900 дней полномасштабной войны энергетика остается одной из главных целей России. Враг совершил свыше тысячи атак на энергетические объекты, уничтожив около 8 ГВт мощностей — это около 40% довоенного уровня.

Особенно пострадала тепловая генерация: ее доля сократилась с 30% до 5%.

Несмотря на это, система держится: специалисты ДТЭК уже восстановили более 16 тысяч повреждений — отдельные линии ремонтировались по нескольку раз.

Но слабые места есть — и именно они определят, останемся ли мы со светом.

Погода — главный непредсказуемый фактор

Никто не знает, какой будет зима — мягкой или морозной. Если температура резко упадет, нагрузка на систему значительно возрастет, — объясняет Михаил Гончар.

От погодных условий напрямую зависит стабильность энергосистемы: тёплые дни позволяют экономить ресурсы, а затяжные морозы создают дополнительную нагрузку на генерацию.

Новые обстрелы — другая тактика врага

Если в начале войны Россия пыталась добиться блэкаута массированными ракетными атаками, то сейчас её стратегия изменилась.

Сегодня враг целится по конкретным объектам — в основном возле линии фронта или границы. Это Чернигов, Сумы, Днепр, Харьков, Кривой Рог, — отмечает эксперт.

Главную роль теперь играют дроны-камикадзе: они малозаметны, мобильны и позволяют наносить удары системно и непредсказуемо.

Тем не менее энергетический аналитик Александр Харченко успокаивает:

Даже в случае повреждения тепловой генерации речь идёт о временных ограничениях, а не о катастрофических сценариях для городов.

Человеческий фактор и управленческие кризисы

Еще один риск — дезорганизация управления, в частности в государственной компании Укрэнерго.

Компания, на которой держится вся система, не может работать в дисфункциональном состоянии. В кризис нужны быстрые решения, а не бюрократия, — подчеркивает Гончар.

После двух тяжелых зим Украина научилась действовать быстро.

Нас пытались оставить без света и зимой 2022-го, и летом 2024-го. Но система выстояла — и в этом году будет так же, — убежден эксперт.

Сергей Макогон, экс-глава Оператора ГТС Украины, добавляет:

На 1 сентября в хранилищах — 11,2 млрд кубов газа. К середине осени Нафтогаз планирует довести запасы до 13,2 млрд. Это реалистично, ведь добыча работает стабильно.

Что советуют украинцам

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко напоминает: лучше быть готовым, чем застигнутым врасплох.

— Осень тревожная, и никто не знает, что будет. Поэтому уже сейчас нужно иметь заряженные павербанки, фонарики, запас воды и продуктов. Бизнесу стоит проверить генераторы и системы резервного питания, — отметил специалист.

Тем временем россияне продолжают испытывать энергосистему своими ударами. Ранее сообщалось о графиках отключения света в Черниговской области — ситуацию там назвали непростой.

