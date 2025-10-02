Графики отключения света на Черниговщине: когда и почему будут действовать ограничения

Из-за массированного ракетного удара, нанесенного врагом 1 октября, повреждены ключевые объекты энергетической инфраструктуры, в связи с чем местные власти были вынуждены ввести графики отключений света — подробную информацию читай в материале.

Графики отключений света: что известно

Вражеская ракетная атака привела к системной аварии в сети, в результате которой без электричества осталось сразу 307 тысяч потребителей в нескольких районах региона. Об этом сообщила пресс-служба Черниговоблэнерго на своей официальной странице в Telegram.

Мы хорошо понимаем, что объем ограничений очень велик, однако в нынешних условиях нет другого выбора.

— комментируют ситуацию в учреждении.

По словам энергетиков, доступной мощности в системе недостаточно для одновременного возобновления поставок всем абонентам.

Поэтому с 20:00 1 октября введен график почасовых отключений электроснабжения (ГПО). Эта мера является вынужденной и временной, направленной на стабилизацию ситуации во время ремонтных работ на пораженных объектах.

График предусматривает задействование четырех очередей одновременно. Принцип распределения: три часа с электричеством через шесть часов без нее. Важно учитывать период переподключения, когда возможны кратковременные перерывы в снабжении техническими манипуляциями. Черниговоблэнерго также опубликовало графики:

Потребителям рекомендуют заранее проверять свой график на официальном сайте Облэнерго или мобильном приложении, чтобы планировать бытовые дела и обеспечить безопасность.

