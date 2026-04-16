Ночная атака на столицу: повреждена производственная площадка ДТЭК

Прошедшая ночь стала очередным тяжелым испытанием для всей страны и столицы в частности. В результате массированного вражеского обстрела пострадала инфраструктура энергетической компании, есть разрушения и раненый.

Последствия обстрела: повреждена производственная площадка ДТЭК Киев

Как сообщили в компании, во время ночной атаки серьезные разрушения получила производственная площадка ДТЭК Киев. Вражеский удар пришелся на административные здания и производственные цеха предприятия.

Кроме капитальных сооружений, пострадал и транспорт: осколками и взрывной волной повреждено 15 автомобилей.

К сожалению, во время выполнения своих обязанностей пострадал сотрудник компании. Ему была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь, сейчас он находится под наблюдением специалистов.

Как восстанавливают производственную площадку ДТЭК

Сразу после отбоя воздушной тревоги специалисты начали работу на месте происшествия. Сейчас специальные бригады активно ликвидируют последствия вражеского попадания. Несмотря на то, что производственная площадка ДТЭК получила существенные повреждения, энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

В компании подчеркивают, что эта ночь была чрезвычайно тяжелой для многих украинцев.

Энергетики выражают искренние соболезнования всем пострадавшим и чтят память тех, чью жизнь забрал враг. За каждое такое преступление против мирной инфраструктуры и людей оккупанты обязательно понесут ответственность.

Напомним, что сегодня в Одессе объявлен день траура.

