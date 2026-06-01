Расширение Реестра убытков: в Дії появится 14 новых категорий

Кабинет Министров Украины принял нормативное постановление, дающее правовой старт для запуска полного перечня категорий, предусмотренных международным Реестром убытков (RD4U) для фиксации ущерба и подачи заявлений на репарации за преступления Российской Федерации.

По информации Министерства цифровой трансформации Украины, после завершения необходимого технического внедрения на портале и в приложении Дія станут доступными 14 новых категорий.

Это расширение позволит обычным гражданам, представителям частного бизнеса и государственным институтам документировать все последствия полномасштабной войны для дальнейшего взыскания компенсаций через международные судебные механизмы.

Через Дію можно будет задействовать 14 новых категорий международного Реестра убытков

Международный Реестр убытков со штаб-квартирой в Гааге (Нидерланды) – первый этап глобального компенсационного механизма, созданного Украиной совместно с Европейским Союзом и 43 странами мира.

В конце прошлого года 35 государств подписали Конвенцию о создании специальной Компенсационной комиссии под эгидой Совета Европы, которая будет непосредственно рассматривать заявления по существу, оценивать доказательства и определять объемы выплат из будущего компенсационного фонда.

Для физических лиц (Категория А), которые ранее уже могли подавать заявления через Дію по 16 направлениям (в частности, о поврежденном или разрушенном жилье, вынужденном перемещении, смерти родственников, пытках и сексуальном насилии), пакет услуг существенно дополнится.

Вскоре украинцы смогут юридически фиксировать такие гуманитарные последствия оккупации и обстрелов, как потеря доступа к надлежащей медицинской помощи и гарантированному образованию.

Кроме того, гражданам откроют возможность регистрировать любые другие личные экономические потери, а также официально вносить данные о зафиксированных случаях нарушения прав человека, норм международного гуманитарного права или законов и обычаев ведения войны.

Подобные инструменты призваны охватить максимальное количество пострадавших, чьи права и привычный образ жизни были цинично нарушены государством-агрессором.

Существенные изменения коснутся государственного сектора (Категория B), где органы государственной власти, учреждения местного самоуправления и коммунальные предприятия получат более широкий инструментарий для защиты национальных интересов.

Государство сможет заявлять о:

экологических катастрофах,

нанесенном вреде окружающей среде,

масштабном хищении или уничтожении природных ресурсов врагом,

а также вносить в реестр колоссальные финансовые расходы, которые бюджет страны уже несет и будет нести в дальнейшем на разминирование деоккупированных территорий.

Дополнительно, правительственные структуры получат возможность регистрировать повреждение или полное уничтожение объектов культурного наследия и фиксировать государственные гуманитарные расходы, направленные на экстренную поддержку и обеспечение жизнедеятельности пострадавшего населения.

Для украинского бизнеса и предпринимателей (Категория C) обновление реестра открывает новые возможности восстановления справедливости и компенсации коммерческих потерь.

Представители бизнес-среды получат техническое право регистрировать факты повреждения или уничтожения коммерческих объектов, имеющих культурную или историческую ценность.

В то же время компании смогут подавать официальные данные о прямых расходах предприятий на вынужденную эвакуацию персонала и релокацию мощностей в другие регионы, а также декларировать собственные добровольные гуманитарные расходы и другие подтвержденные экономические потери, обусловленные боевыми действиями.

