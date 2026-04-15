Зеленский подписал закон об освобождении владельцев разрушенного жилья от коммунальных платежей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13155, освобождающий владельцев разрушенного или поврежденного в результате вооруженной агрессии жилья от уплаты коммунальных услуг и взносов на управление домом.

Это решение призвано урегулировать критическую проблему, когда граждане, чьи дома стали непригодными для проживания, продолжали получать счета от поставщиков услуг.

Документ вносит изменения в законодательство, устанавливая прямую связь между фактическим состоянием недвижимости и начислением платы за ее обслуживание, которая будет действовать в течение всего периода военного положения и еще год после его завершения.

Коммунальные услуги за уничтоженное имущество оплачивать больше не нужно

Ключевым инструментом реализации этого права становится акт комиссионного обследования, в котором специалисты должны четко зафиксировать категорию повреждений, дату разрушения и ориентировочные сроки восстановления объекта. Именно этот документ становится официальным основанием для остановки начислений жилищно-коммунальных услуг и абонентского обслуживания.

Если жилье полностью уничтожено и не подлежит восстановлению, плата прекращается окончательно.

Кроме того, закон разрешает собранию совладельцев многоквартирных домов принимать решение о перерасчете или корректировке платы за услуги по управлению, а также предоставляет право ОСМД и ЖСК полностью освобождать пострадавших собственников от уплаты взносов на содержание дома и придомовой территории.

Кроме коммунальной сферы, подписанный закон затрагивает и финансовые обязательства перед государством. В частности, наличие акта о разрушении дает право прекратить начисление налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

В пояснительной записке к документу отмечается, что такой подход справедлив, поскольку фактическое предоставление услуг по адресам разрушенных объектов невозможно, а начисление долгов лишь усугубляет социальный кризис.

Теперь любое возобновление платежей возможно только после официальной фиксации факта завершения восстановительных работ и возвращения жилья в эксплуатационное состояние.

