Разрушенное жилье в зоне войны теперь будут проверять онлайн — решение Кабмина

Кабмин принял важное решение — теперь комиссии смогут дистанционно проверять разрушенное жильё в зонах активных боевых действий. Это поможет людям быстрее получать компенсации за потерю домов, даже если из-за обстрелов невозможно лично осмотреть повреждения.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Ранее комиссии, оценивающие ущерб, часто не могли выехать на место из-за опасности для жизни.

Теперь благодаря новому механизму они смогут использовать спутниковые снимки, видео и фотоматериалы, сделанные с помощью дронов или мобильных телефонов владельцев жилья, чтобы оценить степень разрушений.

Для подтверждения факта уничтожения дома необходимо предоставить цветные, чёткие фотографии с разных ракурсов с указанием времени, даты и геолокации.

На снимках должны быть видны несущие конструкции здания, а также идентификационные признаки, такие как таблички с адресом или номера домов.

После анализа материалов комиссия составляет акт дистанционного обследования, который вносится в Реестр повреждённого имущества.

Это дает владельцам жилья возможность получить жилищный сертификат — документ, открывающий путь к покупке нового жилья в более безопасных регионах Украины.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что этот механизм позволит людям получать компенсации без риска для жизни в зонах, где продолжаются боевые действия.

— Мы запускаем механизм, который даёт возможность получить компенсацию за разрушенное жильё без риска для жизни, — отметил чиновник.

Новая система является частью цифровизации процесса фиксации убытков от войны. На начальном этапе она будет работать именно в громадах с активными боевыми действиями, а в случае успеха будет распространена на другие территории, включая временно оккупированные.

Параллельно готовятся программы компенсаций для внутренне перемещённых лиц, в частности для военнослужащих и их семей, которые были вынуждены покинуть дома.

Для них планируют предоставить жилищные ваучеры, которые можно будет использовать для покупки нового жилья или покрытия ипотечных платежей.

Комиссии для дистанционного обследования жилья смогут использовать:

спутниковые снимки;

фото и видео с дронов (БПЛА);

фото и видео, сделанные владельцами на мобильные телефоны;

Требования к фото и видео от заявителей:

снимки должны быть цветными, чёткими и без дефектов;

файл должен содержать дату, время и геолокацию съёмки;

на фото должна быть видна земельная площадка с домом;

нужно общее фото и минимум 3 разных ракурса, подтверждающих уничтожение;

чётко должны быть зафиксированы повреждённые конструкции (стены, крыша, перекрытия);

на фото должны быть видны адресные таблички, номера домов или другие ориентиры.

При необходимости можно добавить дополнительные документы — акты от ГСЧС, полиции или свидетельства очевидцев. Если предоставленных материалов достаточно, комиссия оформляет акт дистанционного обследования и вносит его в Реестр повреждённого и уничтоженного имущества.

Ранее мы рассказывали, что делать, если во время войны пострадал автомобиль или дом из-за бомбардировок, и можно ли рассчитывать на страховку.

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