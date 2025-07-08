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Разрушенное жилье в зоне войны теперь будут проверять онлайн — решение Кабмина

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 июля 2025, 19:00
Разрушенное жилье в зоне войны теперь будут проверять онлайн — решение Кабмина
Фото Pexels

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