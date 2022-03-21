От бомбежек во время войны пострадал автомобиль и дом. Можно ли рассчитывать на страховку?

Вероника Кононенко, практикантка сайта 21 марта 2022, 08:00
страхування
Фото: ДСНС/Facebook

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