От бомбежек во время войны пострадал автомобиль и дом. Можно ли рассчитывать на страховку?

Уничтоженные дома, инфраструктура, машины и жизнь – это все результаты выпущенных оккупантом ракет.

Во время войны пострадали уже сотни автомобилей и домов, многие владельцы рассчитывают на страхование.

Директор страховой компании Вячеслав Черняховский для сайта Экономическая Правда рассказал, что делать, если ваш автомобиль или квартиру уничтожили оккупанты и поможет ли вам страхование?

Как работает страхование?

Принципы просты. Вы оформляете страхование на определенное имущество, инвестиции или жизнь.

Затем регулярно платите за это определенную сумму, указанную в договоре, а в обмен получаете гарантию, что в случае наступления страхового случая получите от компании компенсацию.

Страховая компания прогнозирует, сколько страховых случаев может случиться и в соответствии с этим формирует резервы на выплаты, расходы и устанавливает цены на услуги.

С войной меняется все, это форс-мажорные обстоятельства, в которых люди перестают тратить средства на необязательные расходы.

Так, с начала войны объем финансовых поступлений в страховые компании сократился почти на 50%.

Поэтому при наступлении страхового случая у большинства клиентов компания не сможет сразу и в полном объеме выплатить компенсацию.

Война – это страховой случай?

Война и все разрушения от войны не входят в обычные страховые случаи.

Традиционные виды страхования не покрывают ущерб, нанесенный во время военных действий — обстрелов, бомбардировок и т.д.

Это стандартное исключение в договорах страхования имущества, просто не входящего в страховой случай.

Поэтому владельцам застрахованных авто и домов, пострадавших от действий оккупантов, не стоит рассчитывать на страховые выплаты.

Даже тем, у кого оформлен полис каско.

Однако, если наступит страховой случай, определенный в договоре, например, ДТП, то страховые выплаты будут.

Что нужно, чтобы получить страхование?

Для того чтобы страховая компания таки выплатила компенсацию пострадавшим от военных действий, нужно было оформлять специальный вид страхования от военных рисков.

Такое страхование довольно дорогое, поэтому владельцы автомобилей и мелкой недвижимости не оформляли его.

Подобные договоры заключались только состоятельными людьми и бизнесами, которые были расположены очень близко к зоне боевых действий и могли пострадать от обстрелов.

Пик пришелся на 2014 год и продлился до 2016 года.

Однако в последние годы такие страховки почти не заключали, потому и выплат не будет.

В некоторых странах страхуют даже инфраструктурные объекты: мосты, здания, аэропорты.

В Украине не принята такая практика. Восстанавливаться страна будет частично за счет Евросоюза и репараций России.

А пока от вражеских ракет страдают наши автомобили и дома, некоторые люди не стесняются наживаться на других.

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