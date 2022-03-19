Стали свидетелем мародерства? Юристы объяснили, как действовать в такой ситуации

В такое беспокойное время некоторые люди позволяют себя наживаться на других грабежах квартир и магазинов.

В Украине люди придумали как с таким бороться: привязать мародера к столпу с опущенными брюками. Но законно ли производить самосуд?

Юристы компании Miller рассказали, как поступить правильно и самому не нарушить закон, если ты стал свидетелем мародерства.

Что можно расценивать как мародерство?

В Уголовном кодексе Украины имеется четкое определение действий, квалифицируемых как мародерство. И как оказалось, это не обычные грабежи.

Мародерство – это похищение вещей убитых или раненых в поле битвы.

Однако во время военного положения и существующих прецедентов в кодекс добавили закон, расширяющий значение мародерства.

Отныне мародерами все люди, совершившие преступления в военное время.

Могу ли я задержать мародера самостоятельно?

Да, каждый поймавший человека с поличным может его задержать, согласно ст. 207 УПК РФ.

Задержать – это не значит, что можно самостоятельно привязать человека к электрической опоре и оставить народное осуждение.

Такие действия могут повлечь за собой определенные последствия, при которых мародер будет выступать потерпевшим, а свидетель мародерства – преступником.

Поэтому не стоит рисковать, а лучше сразу сообщить факт совершения преступления в правоохранительные органы или самостоятельно доставить мародера в участок.

Ну, хоть ударить можно?

Скорее всего, лицо, совершившее преступление, будет оказывать физическое сопротивление и попытаться избежать наказания.

В таком случае, свидетель мародерства может использовать физическую силу, это не запрещается. Однако она должна быть прямо пропорциональной той, которую прикладывает преступник.

То есть, если человек поднял руки и добровольно готов сдаться, то за тяжкие телесные повреждения или убийство тебя будут привлечены к ответственности.

Об этом написано в статьях 118 и 124 УК Украины.

В то же время, уголовная ответственность за причинение легких или средней тяжести телесных повреждений преступнику в случае его задержания гражданами не предусмотрена.

Так говорит ст. 38 УК Украины.

Поэтому во всем нужно соблюдать меру и держать себя в руках, помня, что самостоятельная расправа над преступником будет означать, что ты добровольно готов сломать себе жизнь.

Как доказать, что это действительно мародер?

Действительно, для совершения правосудия обязательно должно присутствовать доказательство преступления.

Поэтому, прежде чем задержать преступника, зафиксируйте факт совершения мародерства на камеру.

Задокументируйте то, как мародер пытается сломать чужую дверь или уже выносит вещи из чьего-то дома.

При этом важно зафиксировать не только лицо преступника, но и имущество, которое он пытался украсть.

После сделанных фото и видео доказательств свидетель мародерства может задержать преступника и вместе с похищенным имуществом передать правоохранителям.

Ответственность за мародерство

В военное время очень важно сохранять правопорядок. Потому Верховная Рада приняла закон, в котором усилила ответственность за совершенные преступления.

Теперь за кражу — тайное похищение чужого имущества, человек получит от 5 до 8 лет лишения свободы.

За грабеж, открытое похищение чужого имущества – от 7 до 10 лет лишения свободы.

За совершение разбоя нападения с целью завладения чужим имуществом с применением насилия правонарушитель получит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Если кто-то потребует передачи чужого имущества или права на имущество или совершения каких-либо действий имущественного характера с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками, то получит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

За присвоение или растрату имущества завладение им путем злоупотребления служебным положением злоумышленник получит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Правонарушения бывают не только физические, но сломать могут не только двери от квартиры.

Надо быть очень осмотрительными, ведь залезть могут и в смартфон. Хорошо, что существуют действенные методы, которыми можно защитить телефон.