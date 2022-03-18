Война на всех фронтах – 7 правил, чтобы обезопасить свой телефон от взлома

Наших граждан уже неоднократно предупреждали: не переходить по подозрительным ссылкам и не сгружать неизвестные файлы. Враг хочет получить преимущество, хотя бы в информационном пространстве.
Однако обходить ссылки мало, чтобы твои данные были защищены.
— Киберзащита — это не только государство, это обязанность каждого из нас. Только совместные усилия позволят эффективно противостоять врагу в киберпространстве, — акцентируют в Госспецсвязи.
Эксперты советуют ставить сложный пароль, состоящий по меньшей мере из десяти знаков, в которых будут большие буквы и специальные знаки.
Это обезопасит от попытки взлома, ведь ты получишь смс-сообщение, в котором попросят подтвердить вход в аккаунт.
Преступники часто шифруют данные на сломанных устройствах без восстановления.
Разработчики постоянно работают над улучшением своих протоколов безопасности, поэтому это не будет лишним.
В настоящее время российские вирусы часто распространяются через “пиратское” программное обеспечение.
Больше всего их сейчас в социальных сетях. Их цель — не только посеять панику, но и дестабилизировать ситуацию в нашей стране.
Также ранее Госспецсвязь сообщала о начале работы национального роуминга. Мы уже говорили, что это такое и как его подключить.