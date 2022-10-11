В Украине работает национальный роуминг — как подключить и для чего нужен

В некоторых горячих точках нашей страны иногда пропадает мобильная связь. А быть на связи с родными сейчас необходимо как никогда раньше.

Так что Госспецсвязь сообщает нам о создании национального роуминга.

Это значит, если сеть твоего оператора недоступна, вы можете переключиться на сеть других операторов.

Тестовый роуминг уже запускают операторы Vodafone, Киевстар и lifecell совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, Министерством цифровой трансформации, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.

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С 13 марта национальный роуминг можно использовать не только для голосовой связи и SMS-сообщений, но и для доступа к мобильному интернету.

Как подключить национальный роуминг

Подключить национальный роуминг можно через несколько минут на твоем смартфоне.

Отключить автовыбор сети (на Android: настройки — мобильная сеть или подключение — оператор. На iOS: параметры — сотовые данные — выбор сети); Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL; Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть; Проверить возможность исходящего вызова, SMS.

Следует помнить, что ежедневно нужно пытаться подключиться к своему оператору.

Это можно сделать вручную или включить автовыбор сети.

Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом твоего оператора.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи Александр Животинский сообщает, что этой функцией воспользовалось более миллиона украинцев.

Роуминг за границей

Что касается роуминга за границей, Александр Животинский говорит, что работа идет в двух направлениях. Сами операторы делают значительные шаги для снижения затрат наших “роумеров” и страны-соседи делают то же самое для наших пользователей.

С помощью мобильной связи мы можем найти и попросить о помощи. Раньше мы собрали тебе полезные ссылки, которые помогут во время войны.