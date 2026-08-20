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Как получить бронь от мобилизации в Украине в 2026 году: кто и как ее оформляет

Богдана Макалюк, журналист сайта 20 августа 2026, 11:30 3 мин.
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Фото Unsplash

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