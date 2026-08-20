Как получить бронь от мобилизации в Украине в 2026 году: кто и как ее оформляет

В Украине некоторые категории граждан имеют отсрочку от мобилизации. Также работники некоторых предприятий могут получить бронирование. Читай, как получить бронь от мобилизации в Украине 2026 года.

Кто может получить бронь от мобилизации 2026

Бронирование от мобилизации — это особый вид отсрочки, предоставляемой сотрудникам критически важных для государства предприятий. Поэтому, чтобы получить бронь, нужно работать на таком предприятии. А если ты хочешь забронировать своих работников, читай, как получить статус критически важного предприятия.

Вопрос бронирования работников регулирует постановление Кабмина №36, в нем указано, какие предприятия могут забронировать 100% работников. Список этих профессий невелик:

медики;

прокуроры антикоррупционной прокуратуры;

производители оружия, дронов, военных товаров;

работники предприятий энергетического, ядерного, угольного, нефтегазового комплексов;

предприятия ОПК, имеющие контракты с ВСУ;

строители фортификаций;

работники ГСЧС (пожарные, саперы, спасатели);

полицейские.

Остальные предприятия могут забронировать 50% сотрудников. Бронь предоставляется не дольше чем на 6 месяцев и затем ее нужно обновлять.

Кстати, бронирование оформляет управляющий. Сотрудник не может сделать это самостоятельно.

Срок бронирования зависит от того, где работает человек:

до 1 года — для работников критически важных предприятий, учреждений, организаций и операторов противоминной деятельности;

на срок действия контракта или договора — для работников предприятий, которые обеспечивают потребности ВСУ, а также международных организаций, судебных учреждений и представительств ООН;

на весь период мобилизации — для работников органов государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органов.

Как оформить бронирование в 2026 году

Если предприятие получило статус объекта критической инфраструктуры, его руководитель обязан передать в Генеральный штаб перечень работников, подлежащих воинскому учету, для оформления бронирования. Генштаб имеет три рабочих дня на рассмотрение этого списка и передачу решения в территориальный центр комплектования.

После этого каждый сотрудник получает документ с подтверждением отсрочки.

Есть другой способ оформления бронирования. Это можно сделать через Дію.

Работодатель должен зайти на портал Дія и авторизоваться. Далее в разделе Услуги нужно выбрать Для бизнеса → Бронирование → Подать заявление.

После этого нужно проверить информацию о предприятии, руководителе и работниках, которых хотят забронировать. Руководитель подтверждает список с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

Также работодатель должен подтвердить, что во время действия бронирования будет выплачивать забронированному работнику зарплату не менее 20 тысяч гривен. В завершение руководитель подписывает заявление КЭП.

Обычно результат поступает в течение 72 часов, хотя иногда ответ может появиться быстрее. Статус заявления можно проверить в кабинете пользователя: там будет указано “забронирован” или “не забронирован”. Если в бронировании отказали, Дія укажет причину.

Чтобы работник получил бронь, он должен:

быть военнообязанным (старше 25 лет или младше, если прошел военную кафедру или военную службу);

иметь военно-учетный документ с актуальными данными;

состоять на воинском учете;

не находиться в розыске;

не иметь отсрочки по другим основаниям (инвалидность, наличие троих и более детей и т. д.);

иметь актуальные военно-учетные данные в Резерв+ или ТЦК и СП.

Читай также в нашем другом материале, с кого снимут бронь в 2026 году: кто находится в зоне риска.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!