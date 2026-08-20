Как получить бронь от мобилизации в Украине в 2026 году: кто и как ее оформляет

В Украине некоторые категории граждан имеют отсрочку от мобилизации. Также работники некоторых предприятий могут получить бронирование. Читай, как получить бронь от мобилизации в Украине 2026 года.
Кто может получить бронь от мобилизации 2026
Бронирование от мобилизации — это особый вид отсрочки, предоставляемой сотрудникам критически важных для государства предприятий. Поэтому, чтобы получить бронь, нужно работать на таком предприятии. А если ты хочешь забронировать своих работников, читай, как получить статус критически важного предприятия.
Вопрос бронирования работников регулирует постановление Кабмина №36, в нем указано, какие предприятия могут забронировать 100% работников. Список этих профессий невелик:
- медики;
- прокуроры антикоррупционной прокуратуры;
- производители оружия, дронов, военных товаров;
- работники предприятий энергетического, ядерного, угольного, нефтегазового комплексов;
- предприятия ОПК, имеющие контракты с ВСУ;
- строители фортификаций;
- работники ГСЧС (пожарные, саперы, спасатели);
- полицейские.
Остальные предприятия могут забронировать 50% сотрудников. Бронь предоставляется не дольше чем на 6 месяцев и затем ее нужно обновлять.
Кстати, бронирование оформляет управляющий. Сотрудник не может сделать это самостоятельно.
Срок бронирования зависит от того, где работает человек:
- до 1 года — для работников критически важных предприятий, учреждений, организаций и операторов противоминной деятельности;
- на срок действия контракта или договора — для работников предприятий, которые обеспечивают потребности ВСУ, а также международных организаций, судебных учреждений и представительств ООН;
- на весь период мобилизации — для работников органов государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органов.
Как оформить бронирование в 2026 году
Если предприятие получило статус объекта критической инфраструктуры, его руководитель обязан передать в Генеральный штаб перечень работников, подлежащих воинскому учету, для оформления бронирования. Генштаб имеет три рабочих дня на рассмотрение этого списка и передачу решения в территориальный центр комплектования.
После этого каждый сотрудник получает документ с подтверждением отсрочки.
Есть другой способ оформления бронирования. Это можно сделать через Дію.
Работодатель должен зайти на портал Дія и авторизоваться. Далее в разделе Услуги нужно выбрать Для бизнеса → Бронирование → Подать заявление.
После этого нужно проверить информацию о предприятии, руководителе и работниках, которых хотят забронировать. Руководитель подтверждает список с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).
Также работодатель должен подтвердить, что во время действия бронирования будет выплачивать забронированному работнику зарплату не менее 20 тысяч гривен. В завершение руководитель подписывает заявление КЭП.
Обычно результат поступает в течение 72 часов, хотя иногда ответ может появиться быстрее. Статус заявления можно проверить в кабинете пользователя: там будет указано “забронирован” или “не забронирован”. Если в бронировании отказали, Дія укажет причину.
Чтобы работник получил бронь, он должен:
- быть военнообязанным (старше 25 лет или младше, если прошел военную кафедру или военную службу);
- иметь военно-учетный документ с актуальными данными;
- состоять на воинском учете;
- не находиться в розыске;
- не иметь отсрочки по другим основаниям (инвалидность, наличие троих и более детей и т. д.);
- иметь актуальные военно-учетные данные в Резерв+ или ТЦК и СП.
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