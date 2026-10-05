Зважені та щасливі 2026: кто стал тренерами нового сезона

На телеканале СТБ состоялась премьера нового сезона реалити-шоу о похудении Зважені та щасливі. Участники проекта уже прошли свое первое испытание, а профессиональные тренеры определились, кого они хотят видеть в своих командах.

Рассказываем, кто будет помогать участникам проекта Зважені та щасливі 11 худеть и бороться за победу в новом сезоне.

Зважені та щасливі 2026: тренеры

Участников проекта Зважені та щасливі 2026 продолжат тренировать и сопровождать по сложному пути достижения здорового веса профессиональные специалисты Марина Боржемская и Алексей Новиков.

Марина Боржемская является фитнес-тренером и специалистом по правильному питанию. Она тренирует и поддерживает участников проекта с шестого сезона. Марина учит правильному образу жизни, который будет способствовать здоровому весу, а также популяризирует основы сбалансированного питания и регулярные занятия спортом.

Своим призванием Боржемская считает содействие здоровью и силе украинской нации. И уже много лет фитнес-тренер активно работает ради реализации своей миссии.

В прошлом году команда Марины победила не только в основном взвешивании, но и в домашнем похудении. В этом году ее соперник Алексей Новиков серьезно настроен получить реванш.

В новом сезоне Зважених та щасливих в команду Боржемской попали: Евгения Скрипка, Кирилл Черных, Богдан Лазоренко, Наталья Ковтонюк, София Горб, Елена Витюк, Валентина Насирови.

В своем Facebook тренер показала первую тренировку ее желтой команды — моменты, оставшиеся за кадром премьерного выпуска.

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Алексей Новиков присоединился к популярному телепроекту, изменяющему жизнь людей, в 2025 году. Алексей является строгменом и обладателем титулов Сильнейший человек мира-2020, Сильнейший человек Европы-2022, а также четырежды Сильнейший человек Украины.

В интервью изданию Факты и комментарии Новиков рассказал о том, что ему с технической стороны легче во второй раз быть тренером Зважених та щасливих, поскольку уже понятен формат и ритм съемок.

Также Алексей отмечает, что знает, как ему построить работу с участниками проекта за ограниченное время. Однако с каждой новой командой приходят новые истории и характеры, потому готовых решений не существует.

— В прошлый раз я привыкал к проекту, на этот раз привыкает ко мне проект. Это немного другая позиция, и мне она больше нравится, — отметил Алексей.

В новом сезоне Зважених та щасливих в синюю команду Алексея Новикова попали: Роман Берчян, Виталина Омельчук, Саша Ярмоленко, Екатерина Желева, Людмила Чопивская, Василий Быба и Лилия Чомина.

Новые эпизоды 11 сезона Зважених та щасливих, где будут соревноваться не только участники, но и тренеры, будут выходить на телеканале СТБ каждое воскресенье в 19:00.

Ранее мы сообщали, как прошел первый выпуск Зважених та щасливих и кто надел серые футболки.

Фото: телеканал СТБ

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