Зважені та щасливі 2026: хто став тренерами нового сезону

На телеканалі СТБ відбулася прем’єра нового сезону реаліті-шоу про схуднення Зважені та щасливі. Учасники проєкту вже подолали своє перше випробування, а професійні тренери визначилися, кого вони хочуть бачити в своїх командах.

Розповідаємо, хто допомагатиме учасникам проєкту Зважені та щасливі 11 худнути та боротися за перемогу в новому сезоні.

Зважені та щасливі 2026: тренери

Учасників проєкту Зважені та щасливі 2026 продовжуть тренувати та супроводжувати складним шляхом до отримання здорової ваги професійні спеціалісти Марина Боржемська та Олексій Новіков.

Марина Боржемська є фітнес-тренеркою та фахівчинею з правильного харчування. Вона тренує та підтримує учасників проєкту ще з шостого сезону. Марина навчає правильному способу життя, який сприятиме здоровій вазі, а також популяризує основи збалансованого харчування й регулярні заняття спортом.

Своїм покликанням Боржемська вважає сприяння здоров’ю та силі української нації. І вже багато років фітнес-тренерка активно працює заради реалізації своєї місії.

Минулого року команда Марини перемогла не тільки в основному зважуванні, а також і в домашньому схудненні. Тож цьогоріч її суперник Олексій Новіков серйозно налаштований здобути реванш.

В новому сезоні Зважених та щасливих до команди Боржемської потрапили: Євгенія Скрипка, Кирило Черних, Богдан Лазоренко, Наталя Ковтонюк, Софія Горб, Олена Витюк, Валентина Насірові.

У своєму Facebook тренерка показала перше тренування її жовтої команди — моменти, які залишилася за кадром прем’єрного випуску.

Читати на тему Зважені та щасливі 2026: хто боротиметься за перемогу і що відомо про учасників Читай історії учасників 11 сезону Зважені та щасливі та з якою вагою вони прийшли на проєкт.

Олексій Новіков приєднався до популярного телепроєкту, який змінює життя людей, у 2025 році. Олексій є строгменом та володарем титулів Найсильніша людина світу-2020, Найсильніша людина Європи-2022, а також чотири рази Найсильніша людина України.

В інтерв’ю виданню Факти та коментарі Новіков розповів про те, що йому з технічного боку легше вдруге бути тренером Зважених та щасливих, оскільки вже зрозумілий формат та ритм зйомок.

Також Олексій зазначає, що вже знає, як йому побудувати роботу з учасниками проєкту за обмежений час. Однак з кожною новою командою приходять нові історії та характери, тому готових рішень не існує.

— Минулого разу я звикав до проєкту, цього разу проєкт звикає до мене. Це трохи інша позиція, і мені вона подобається більше, — зазначив Олексій.

У новому сезоні Зважених та щасливих до синьої команди Олексія Новікова потрапили: Роман Берчян, Віталіна Омельчук, Сашко Ярмоленко, Катерина Желєва, Людмила Чопівська, Василь Биба та Лілія Чоміна.

Нові епізоди 11 сезону Зважених та щасливих, де між собою змагатимуться не лише учасники, а й тренери, виходитимуть на телеканалі СТБ кожної неділі о 19:00.

Раніше ми повідомляли, як пройшов перший випуск Зважених та щасливих і хто вдягнув сірі футболки.

Фото: телеканал СТБ

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