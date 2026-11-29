Новий випуск Зважені та щасливі 2026 на телеканалі СТБ розпочав новий етап на проєкті — індивідуальну боротьбу, де кожен учасник та кожна учасниця змагаються тепер лише за себе. Вже в першому випробуванні учасники проєкту з’ясували, кого вони вважають своїми конкурентами.

Чим був цікавий 9 випуск та хто покинув Зважені та щасливі 29 листопада 2026 — розповідаємо в нашому матеріалі.

Як пройшов 9 випуск Зважені та щасливі 2026

Минулого тижня учасники проєкту про схуднення пройшли останнє командне випробування, відтепер вони відповідають за результат лише перед самими собою.

Перший конкурс у новому випуску нагадав знайому дитячу гру у вибивного. Замість кидання м’ячів треба було стрибати з батутів, а мішенями у цьому випробуванні були кільця, які відповідають кольорам учасників. Для вибивання суперника треба було стрибнути певну кількість разів крізь його кільце.

Переможець змагання отримав заповітні -2 кг під час фінального зважування, а перша четвірка, яка покинула випробування, навпаки — додаткову вагу.

Впродовж попередніх тижнів учасники здружилися та встигли побудувати стосунки між собою, однак відтепер вони стали конкурентами в боротьбі за перемогу на проєкті.

За кілька днів після змагання учасники, які першими вийшли з гри, отримали можливість взяти реванш. Напруження, яке виникло на початку нового епізоду, зрештою перейшло й на перше індивідуальне зважування.

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Хто покинув Зважені та щасливі 2026 у 9 випуску від 29.11.2026

Цей тиждень на проєкті став останнім для учасниці Валентини.

У 9 випуску Зважені та щасливі 2026 покинула 30-річна Валентина Насірові, яка прийшла на проєкт із вагою 122 кг.

Дивись наступної неділі, 6 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ новий випуск проєкту Зважені та щасливі 2026.

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