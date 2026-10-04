Зважені та щасливі 11 сезон: как прошел первый выпуск и кто надел серые футболки

На телеканале СТБ состоялась премьера нового сезона реалити-шоу о похудении Зважені та щасливі. В 11 сезоне в проект прошли 18 участников, но в лагерь похудения попали лишь 14 из них. После первого испытания стало известно, кто остался за пределами лагеря.

Читай, что известно о первом эпизоде ​​Зважених та щасливих 11 сезон, в нашем материале.

Зважені та щасливі 11 сезон: как прошел первый выпуск

Первый выпуск Зважених та щасливих 11 сезон сразу поставил участников проекта перед испытанием, чтобы определить, кто будет проходить путь трансформации вместе с лучшими специалистами.

— В этом сезоне мы решили изменить правила игры. Нам не нужны обещания, нам нужны действия. Попасть в проект и получить помощь лучших экспертов страны смогут не все, а только те, кто докажет, что готовы работать ради своей цели, — сказал ведущий Даниэль Салем.

Зважені та щасливі 11 сезон / 3 Фотографии

Поэтому участники нового сезона должны были сразу продемонстрировать готовность действовать ради своей цели. После отбора 14 человек, тренеры Марина Боржемская и Алексей Новиков также определили, кого они хотят видеть в своих командах.

По результатам первого выпуска Алина, Роман и Екатерина надели серые футболки.

В 11-м сезоне телепроекта между тренерами также разворачивается противостояние. Алексей настроен на реванш после того, как в прошлом году Марина одержала победу как в основном взвешивании, так и в домашнем похудении. Новиков отметил, что готов к победе в новом сезоне, а также готов мотивировать, тренировать и требовать от каждого хорошую работу.

Новые эпизоды 11 сезона Зважених та щасливих будут выходить на телеканале СТБ каждое воскресенье в 19:00.

Ранее мы рассказывали о новых правилах 11 сезона Зважених та щасливих.

Фото: телеканал СТБ

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