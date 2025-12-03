Павильон Взвешенных и счастливых разрушен: его уничтожил русский обстрел

Черговой российский удар по Киеву разрушил один из ключевых павильонов телеканала СТБ — ту самую локацию, где последние 9 недель снимали взвешивание и постшоу Взвешенных и счастливых.

Несмотря на руины, команда не остановилась: участники продолжают худеть, а проект — выходить в эфир.

О последствиях атаки ведущий Даниэль Салем рассказал прямо в выпуске, подчеркнув, насколько сильно этот удар задел команду.

— Позади у нас очень сложная неделя, потому что сосед-агрессор вновь напомнил о себе, и в результате последней атаки на столицу дотла уничтожен наш съемочный павильон. Место, где много лет снимались любимые украинцами телепроекты и где девять недель мы снимали Взвешивание, — рассказал ведущий.

Павильон Взвешенные и счастливые уничтожен дотла

Разрушенное помещение было одним из самых старых съемочных площадок СТБ.

Именно здесь создавали десятки проектов, которые узнает каждый украинский зритель.

И, главное, — последние недели здесь снимали самые эмоциональные эпизоды Зважених: контрольные взвешивания, переломные моменты сезона и откровенные признания участников.

Теперь это место — разбитая крыша, обломки металлических конструкций и выбитые стены.

Взвешенные и счастливые продолжают съемки — несмотря ни на что

Команда оперативно перестраивает график и переносит локации. Главное — проект не останавливается, и зрители увидят весь сезон.

Это уже не первая атака по украинскому телевидению. Взрывной волной был повреждён павильон шоу МастерШеф: выбитые двери, разрушенная крыша, сломанные конструкции.

