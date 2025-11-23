Кто покинул Взвешенные и счастливые в 9 выпуске: время индивидуальных противостояний

На этой неделе на СТБ вышел 9 выпуск проекта Взвешенные и счастливые. Предыдущие восемь недель участники соревновались в командах. Но пришло время индивидуальной борьбы — теперь за главный приз все будут соревноваться отдельно.

Отныне каждый сам за себя, — торжественно объявил ведущий Даниэль Салем, информирует STB.UA.

Как прошел 9 выпуск и кто покинул Взвешенные и счастливые на этой неделе.

Как прошел 9-й выпуск Взвешенные и счастливые 2025

Все участники надели персональные футболки вместо традиционных синих и желтых. Потому что сейчас пора доказать каждому отдельно, кто достоин завоевать главный приз. Первые минуты шоу продемонстрировали, что борьба стала более ожесточенной.

“Я единственная участница синей команды, которая ни разу не была в номинации. Это мой счастливый цвет”, — прокомментировала участница Магдалина Димид.

Впрочем, Вячеслав Грабовой выразил сомнение по этому поводу:

Пусть Магда думает, что она сильная, но буду выигрывать я.

Виктория Армаш заверила, что зеленый цвет ее футболки — это цвет победы.

Даниэль Салем предложил участникам проверить аналитические способности. Каждый должен был составить собственный рейтинг восьми участников, в котором выбрал сильнейшего и самого слабого. Тест должен был показать, способны ли они объективно оценить соперников.

Участников также ждал конкурс с подъемами на жумарах. Во время этого испытания они могли получить минус 2 килограмма на взвешивании и добавить два килограмма своему конкуренту. Также участники могли получить иммунитет от вылета вне зависимости от результатов недели.

А еще их посетили судьи кулинарного шоу МастерШеф, которые провели свое испытание для участников. А тренеры Марина Боржемская и Алексей Новиков приготовили сюрприз на тренировке.

Кто покинул Взвешенные и счастливые в 9 выпуске

В 9 выпуске Взвешенные и счастливые покинул Александр Снегуров. Он работает ивент-менеджером. С детства парень имел лишний вес, из-за которого получил прозвище Пузик.

Впрочем, он никогда не считал избыточный вес проблемой, потому что легко нравился людям собственным чувством юмора. В 20 лет он весил 120 килограммов, но из-за активной социальной жизни всегда был окружен людьми.

Все изменилось, когда закончились его отношения с девушкой, длившиеся шесть лет. У пары возникли конфликты, связанные с лишним весом мужчины. Александр с головой погрузился в работу по ненормированному графику.

Перекусы и привычка есть на ночь стали причиной увеличения веса. Это заставило его чувствовать себя одиноким, а из-за избыточного веса Александр стесняется знакомиться с женщинами.

На проекте задался целью избавиться от более чем 70 килограммов. Главной мотивацией было вернуть любовь к себе.

