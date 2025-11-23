Хто покинув Зважені та щасливі у 9 випуску: час індивідуальних протистоянь

Цього тижня на СТБ вийшов 9 випуск проекту Зважені та щасливі. Попередні вісім тижнів учасники змагалися у командах. Але настав час індивідуальної боротьби — тепер за головний приз всі змагатимуться окремо.

“Відтепер кожен сам за себе”, — урочисто оголосив ведучий Даніель Салем, інформує STB.UA.

Як минув 9 випуск і хто покинув Зважені та щасливі цього тижня — Вікна зібрали найголовніше.

Як минув 9-й випуск Зважені та щасливі 2025

Усі учасники одягли персональні футболки замість традиційних синіх та жовтих. Бо зараз настав час довести кожному окремо, хто гідний вибороти головний приз. Перші хвилини шоу продемонстрували, що боротьба стала запеклішою.

“Я єдина учасниця синьої команди, яка жодного разу не була у номінації. Це мій щасливий колір”, — прокоментувала учасниця Маґдалина Димид.

Втім, В’ячеслав Грабовий висловив сумнів з цього приводу:

Нехай Маґда думає, що вона сильна, але виграватиму я.

А Вікторія Армаш запевнила, що зелений колір її футболки — це колір перемоги.

Даніель Салем запропонував учасникам перевірити аналітичні здібності. Кожен мав скласти власний рейтинг восьми учасників, у якому обрав найсильнішого та найслабшого. Тест мав показати, чи здатні вони об’єктивно оцінити суперників.

На учасників також чекав конкурс із підйомами на жумарах. Під час цього випробування вони могли здобути мінус 2 кілограми на зважуванні та додати два кілограми своєму конкуренту. Також учасники могли отримати імунітет від вильоту незалежно від результатів тижня.

А ще їх відвідали судді кулінарного шоу МастерШеф, які провели своє випробування для учасників. А тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков підготували сюрприз на тренуванні.

Хто покинув Зважені та щасливі у 9 випуску

У 9 випуску Зважені та щасливі покинув Олександр Снєгуров. Він працює івент-менеджером. З дитинства хлопець мав зайву вагу, через яку отримав прізвисько Пузік.

Втім, він ніколи не вважав надмірну вагу проблемою, бо легко подобався людям власним почуттям гумору. У 20 років він важив 120 кілограмів, але через активне соціальне життя завжди був оточений людьми.

Все змінилося, коли закінчилися його стосунки з дівчиною, що тривали шість років. У пари виникли конфлікти, пов’язані із зайвою вагою чоловіка. Олександр з головою занурився в роботу з ненормованим графіком.

Перекуси та звичка їсти на ніч стали причиною збільшення ваги. Це змусило його почуватися самотнім, а через надмірну вагу Олександр соромиться знайомитися з жінками.

На проекті поставив мету позбутися понад 70 кілограмів. Головною мотивацією було повернути любов до себе.

Худнути без голодувань та обмежень цілком можливо. Ми говорили з дієтологинею Тетяною Луговською, як худнути безпечно.

